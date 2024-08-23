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Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

 and  Grigoriy Williams
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Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и разработчикам.

Видеоигры в основном созданы для развлечения, но повторные неудачи или постоянные поражения в онлайн-баталиях могут привести к чувству разочарования и стресса. Чтобы справиться с этим, OVOMIND разработала браслет, который якобы интерпретирует эмоции игрока. Это устройство может помочь людям управлять своими эмоциональными колебаниями во время игры и разработчикам сбалансировать свои игры для оптимального удовольствия игроков.

Однако стоит отметить, что браслет не измеряет эмоции буквально, а интерпретирует их, анализируя такие факторы, как частота пульса, температура тела и потовыделение (микроtraspiratsii) у того, кто носит стильный черный смарт-браслет.

На демонстрации на Gamescom испытуемый будет играть в хоррор-игру "Мертвые тени", со-разработанную OVOMIND. В этой игре, действие которой происходит в старом, заброшенном заводе, игрок ищет своего пропавшего друга от первого лица. По мере продвижения игрока он понимает, что брошенные манекены ожили и теперь охотятся на него.

В каждом углу таится страх. Интенсивные визуальные и звуковые подсказки, типичные для хоррора, вызывают учащенное сердцебиение, выброс адреналина и микроtraspiratsii. Приложение записывает эти реальные колебания эмоций и картографирует их, определяя текущую доминирующую эмоцию. Разработчики могут затем соотнести конкретные игровые ситуации с этими эмоциями.

Динамический нарратив

В случае хоррор-игры, такой как "Мертвые тени", на дисплее смартфона в основном отображается "бдительность". Однако также можно обнаружить радость, гнев и разочарование. Advanced AI соединяет эти игровые сегменты с картой тепла. Разработчики могут изучить, как нарративные и визуально-звуковые элементы влияют на игроков, позволяя их Modify для улучшения разработки игры. Это приводит к динамичному повествованию, сформированному эмоциями игроков.

Помимо помощи разработчикам, браслет OVOMIND также стремится помочь отдельным игрокам. Он может служить инструментом управления гневом, предупреждая пользователя, когда разочарование и разочарование от игры достигают чрезмерных уровней. Общая стоимость браслета, приложения и игры "Мертвые тени" оценивается примерно в 100 евро, что делает его доступным вариантом. Продукт должен поступить в продажу в следующем году, стремясь обеспечить еще более погружающие игровые опыты.

На ежегодном игровом событии Gamescom OVOMIND представила свой инновационный браслет, используя "Мертвые тени" в качестве демонстрации его возможностей. Это высокотехнологичное устройство может обеспечивать реальное время анализ эмоций во время игры, помогая разработчикам оптимизировать свои игры для лучшего удовольствия игроков.

После успешной демонстрации на Gamescom браслет OVOMIND должен поступить в продажу в следующем году, предлагая людям доступный инструмент для управления эмоциями во время игры и способствуя более погружающим игровым опытам.

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