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Недовольные жители Фюртара не потерпят Регенсбург Джана.

Ганновер терпит поражение от Дуйсбурга

 and  Anthony Ross
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Недовольные жители Фюртара не потерпят Регенсбург Джана.

Греuther Fürth продолжает победную серию, разгромив Jahn Regensburg 4:0.

Jahn Regensburg - Greuther Fürth 0:4

Греuther Fürth еще не потерпел поражения во 2-й Бундеслиге. Команда одержала убедительную победу со счетом 4:0 над только что вышедшим в высший дивизион Jahn Regensburg, временно заняв второе место в таблице. Вратарь Нахuel Noll сохранил свои ворота в неприкосновенности, несмотря на критику в адрес тренера Александра Зорнигера после ошибки на прошлой неделе.

Марко Майерхофер забил свой первый гол во 2-й Бундеслиге, выведя гостей вперед уже на 4-й минуте. Они укрепили свое преимущество после раннего гола Ноэля Футкеу во втором тайме (49-я минута). Regensburg не смог найти путь к возвращению в игру, при 13 105 зрителях. Капитан Branimir Hrgota Greuther Fürth забил третий гол (77-я минута), а Джулиан Грин завершил великолепный удар в угол (88-я минута).

Greuther Fürth доминировал с самого начала. Подача Денниса Сребни была заблокирована линией обороны Regensburg (3-я минута), но Майерхофер все же забил после углового от Хрготы. Regensburg пытался отыграться, но надежный Нолл раз за разом спасал свою команду. После второго гола у Regensburg не осталось шансов. Превосходное техническое мастерство Greuther Fürth выдержало жаркую баварскую погоду, но они также упустили несколько возможностей.

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0

После победы над Hannover 96 со счетом 1:0 (0:0) Fortuna Düsseldorf возглавляет 2-ю Бундеслигу. Команда тренера Даниеля Тиуне не знала поражений в 17 матчах во всех турнирах и остается непобежденной в лиге. Дэнни Шмидт забил решающий гол после рикошета (59-я минута), обеспечив хозяевам существенный отрыв в 10 очков от четырех матчей. Однако 1. FC Kaiserslautern может обойти их в субботу, если обыграет Hertha BSC. Hannover потерпел первое поражение в сезоне, пропустив свой первый гол.

Гости начали лучше, но Fortuna создала первый момент: Тим Россманн атаковал ворота Hannover, отдал пас Шмидту, но Макс Кристиансен спас Зилера (15-я минута). Хозяева продолжали диктовать игру, ускоряясь по мере того, как проходил первый тайм. Феликс Клозс выстрел был заблокирован быстрыми реакциями Зилера (36-я минута), а Давид Ковнацки едва не попал в перекладину (37-я минута).

После перерыва хозяева взяли инициативу и забили гол: Зилер спас удар Ковнацки, но не смог помешать Шмидту забить после рикошета. Йона Нимец имел возможность удвоить преимущество (82-я минута), но не воспользовался ею.

Впечатляющая игра Greuther Fürth против Jahn Regensburg resulted в победе со счетом 4:0, с голами Марко Майерхофера и Ноэля Футкеу.

Несмотря на то, что Hannover 96 начал матч против Fortuna Düsseldorf, именно хозяева забили решающий гол после рикошета Дэнни Шмидта, продемонстрировав свою силу в футболе.

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