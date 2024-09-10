Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиБоинг 737 Макс

Недовольные работники Boeing озабочены повышением зарплат на 25%

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Допуск к голосованию: члены IAM предоставили своей профсоюзной организации право на забастовку...
Допуск к голосованию: члены IAM предоставили своей профсоюзной организации право на забастовку несколько недель назад, однако в итоге соглашение о заработной плате было достигнуто в переговорах.

Недовольные работники Boeing озабочены повышением зарплат на 25%

Работники Boeing Столкнулись с Годами Трудностей. Новый Союзный Договор Предлагает Больше Денег, Но Не Достигает Даже Уровня Предыдущей Заработной Платы CEO.

Работники Boeing, представляемые Международной Ассоциацией Машиностроителей и Аэрокосмических Работников (IAM), получили сделку о повышении зарплаты на 25%, о чем многие сотрудники других компаний могут только мечтать. Однако реакция была далекой от восторженной. Акционеры ликовали, а акции компании резко подскочили в цене, но сотрудники на нескольких заводах Boeing в США организовали спонтанные протесты. Мужчина, стоящий на сцене, кричал в мегафон: "Мы победим этот паршивый договор." Толпа отвечала криками: "Стачка, стачка."

Работники проголосуют в четверг, чтобы одобрить соглашение. Даже лидер переговоров IAM, Джон Холден, признался "Сиэтл Таймс", что, скорее всего, соглашение будет отвергнуто и возможна стачка. По его мнению, это был лучший достижимый вариант в текущих обстоятельствах без стачки. Основной фокус переговоров был на гарантии работы, но он понимает разочарование работников.

Повышение зарплаты на 25% для 32 000 работников Boeing, затронутых соглашением, оставило многих работников равнодушными по нескольким причинам. Повышение не произойдет сразу, а будет поэтапным в течение четырех лет. Кроме того, больше не будут выплачиваться премии за результаты работы. Критики обращают внимание на то, что с тех пор, как десять лет назад была последняя индексация зарплаты, предложение не компенсирует потерю покупательной способности для многих работников из-за инфляции. Кроме того, пенсия компании, которая была упразднена в рамках мер по сокращению затрат десять лет назад, не будет восстановлена.

"Последнее, что Нужно Boeing Сейчас"

Изначально IAM требовала восстановления некоторых льгот работодателя и повышения зарплаты на 40%. Независимо от финансовой целесообразности, остается вопрос. Boeing уже несколько лет находится в кризисе, в основном из-за серьезных проблем с качеством своих лучших моделей, 737 и 787. Аналитики рассматривали урегулирование трудового спора как шаг на пути к восстановлению под руководством нового CEO Дэвида Калхуна, который также должен решить дорогостоящие требования к обеспечению качества от регулирующих органов. По словам аналитика Рона Эпштейна из Bank of America, "Последнее, что нужно Boeing сейчас, - это стачка."

Новое повышение зарплаты кажется недостаточным, если сравнивать его с компенсацией бывшего CEO Денниса Муленбурга. Компенсация Муленбурга увеличилась более чем на $10 миллионов, достигнув около $33 миллионов в течение почти четырехлетнего срока его пребывания в должности CEO, когда в 2022 году она составляла около $23 миллионов. Несмотря на то, что его пребывание не смогло решить проблемы Boeing.

Несмотря на повышение зарплаты на 25% для работников Boeing 737 Max, многие недовольны из-за поэтапной реализации и отмены премий за результаты работы. В течение всего срока пребывания в должности CEO Деннис Муленбург получал значительно больше, в то время как лучшие модели Boeing, в том числе 737 Max, столкнулись с серьезными проблемами с качеством.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Было несколько случаев временных сбоев в работе кредитных карт.
Экономика

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт В настоящий момент возникли проблемы с оплатой с помощью определенных дебетовых и кредитных карт. Точные детали и масштаб этих проблем пока не до конца ясны. Представитель Германского комитета банковской индустрии сообщает, что предварительное расследование показывает, что

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Коммерцбанк не склонен к принятию итальянской идентичности.
Экономика

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению Ходят упорные слухи уже давно, что UniCredit присматривается к поглощению Commerzbank. Недавно эти слухи переросли в действия, когда итальянский банковский гигант приобрел значительную долю в франкфуртской институции. Теперь Commerzbank спешно пытается отразить эту потенциальную сделку и привлекла влиятельных фигур на свою сторону. По данным осведомленных

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно