Недовольные работники Boeing озабочены повышением зарплат на 25%

Работники Boeing Столкнулись с Годами Трудностей. Новый Союзный Договор Предлагает Больше Денег, Но Не Достигает Даже Уровня Предыдущей Заработной Платы CEO.

Работники Boeing, представляемые Международной Ассоциацией Машиностроителей и Аэрокосмических Работников (IAM), получили сделку о повышении зарплаты на 25%, о чем многие сотрудники других компаний могут только мечтать. Однако реакция была далекой от восторженной. Акционеры ликовали, а акции компании резко подскочили в цене, но сотрудники на нескольких заводах Boeing в США организовали спонтанные протесты. Мужчина, стоящий на сцене, кричал в мегафон: "Мы победим этот паршивый договор." Толпа отвечала криками: "Стачка, стачка."

Работники проголосуют в четверг, чтобы одобрить соглашение. Даже лидер переговоров IAM, Джон Холден, признался "Сиэтл Таймс", что, скорее всего, соглашение будет отвергнуто и возможна стачка. По его мнению, это был лучший достижимый вариант в текущих обстоятельствах без стачки. Основной фокус переговоров был на гарантии работы, но он понимает разочарование работников.

Повышение зарплаты на 25% для 32 000 работников Boeing, затронутых соглашением, оставило многих работников равнодушными по нескольким причинам. Повышение не произойдет сразу, а будет поэтапным в течение четырех лет. Кроме того, больше не будут выплачиваться премии за результаты работы. Критики обращают внимание на то, что с тех пор, как десять лет назад была последняя индексация зарплаты, предложение не компенсирует потерю покупательной способности для многих работников из-за инфляции. Кроме того, пенсия компании, которая была упразднена в рамках мер по сокращению затрат десять лет назад, не будет восстановлена.

"Последнее, что Нужно Boeing Сейчас"

Изначально IAM требовала восстановления некоторых льгот работодателя и повышения зарплаты на 40%. Независимо от финансовой целесообразности, остается вопрос. Boeing уже несколько лет находится в кризисе, в основном из-за серьезных проблем с качеством своих лучших моделей, 737 и 787. Аналитики рассматривали урегулирование трудового спора как шаг на пути к восстановлению под руководством нового CEO Дэвида Калхуна, который также должен решить дорогостоящие требования к обеспечению качества от регулирующих органов. По словам аналитика Рона Эпштейна из Bank of America, "Последнее, что нужно Boeing сейчас, - это стачка."

Новое повышение зарплаты кажется недостаточным, если сравнивать его с компенсацией бывшего CEO Денниса Муленбурга. Компенсация Муленбурга увеличилась более чем на $10 миллионов, достигнув около $33 миллионов в течение почти четырехлетнего срока его пребывания в должности CEO, когда в 2022 году она составляла около $23 миллионов. Несмотря на то, что его пребывание не смогло решить проблемы Boeing.

Несмотря на повышение зарплаты на 25% для работников Boeing 737 Max, многие недовольны из-за поэтапной реализации и отмены премий за результаты работы. В течение всего срока пребывания в должности CEO Деннис Муленбург получал значительно больше, в то время как лучшие модели Boeing, в том числе 737 Max, столкнулись с серьезными проблемами с качеством.

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