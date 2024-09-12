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Недовольные поклонники королевской семьи выражают разочарование последней скульптурой королевы

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Почести или Преступление: Королева Елизавета II и Принц Филип в Бронзовой Скульптуре с Псом
Почести или Преступление: Королева Елизавета II и Принц Филип в Бронзовой Скульптуре с Псом

Недовольные поклонники королевской семьи выражают разочарование последней скульптурой королевы

Недавно в парке, расположенном в Великобритании, была выставлена статуя, изображающая королеву Елизавету II и её покойного супруга, принца Филиппа. Несмотря на это, некоторые люди считают эту скульптуру более оскорбительной, чем данью уважения.

Новая статуя королевы Елизаветы II, открытая недавно в Каслри, Белфасте, вызвала жаркие дискуссии. Жизнеподобная бронзовая статуя изображает покойную королеву стоящей рядом со своим мужем, принцем Филиппом, и двумя корги, созданная местным художником Анто Бреннаном.

"Скульптура воплощает величество Её Величества, её стойкость и непоколебимую приверженность общественной службе", - поделился мэр Белфаста в своих социальных сетях, прикрепив фотографии новой статуи. Также было опубликовано видео церемонии открытия.

Сравнения с миссис Даутфайр?

Однако реакция на посты не очень положительная. "Я люблю концепцию, но разве она не похожа на неё?" - спрашивает один комментатор. Другой комментатор говорит: "На самом деле, это больше оскорбление, чем дань уважения, выглядит ужасно". Один пользователь даже шутливо замечает, что она больше похожа на "миссис Даутфайр", чем на покойную королеву. Кроме того, скульптуру называют "нелепым" и "неподходящим для её цели".

Некоторые защитники статуи пришли на её защиту: "Жаль, что люди только указывают на недостатки этой статуи, не задумываясь о времени и усилиях, которые этот человек потратил на её создание", - пишет один пользователь.

По словам мэра Белфаста, который был kontaktiert "Sky News", реакция на скульптуру в основном положительная.

"Мы знаем, что искусство может иногда вызывать разные мнения, но важно подчеркнуть, что скульптура была принята с энтузиазмом большинством тех, кто её увидел лично", - говорится в заявлении. Скульптура служит вечным памятником выдающемуся наследию Её Величества, и община гордится тем, что она является частью их культурного ландшафта.

Статуя принца Филиппа также была создана Анто Бреннаном и открыта в июне прошлого года.

Несмотря на противоречивые онлайн-реакции, другая статуя монархии, в частности королевы Елизаветы II и принца Филиппа, была недавно установлена в другом парке в Великобритании.

Защищая новую статую, некоторые люди argue, что она может не быть точным подобием, но время и усилия, потраченные на её создание, заслуживают признания.

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