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Недостаточное соединение любви с физикой

Неожиданно между людьми, которые кажутся полной противоположностью, зарождается глубокое притяжение. Возникает призыв к храбрости признаться и принять его, эту веселую историю покажут на первом экране.

 and  Anne Legman
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- Недостаточное соединение любви с физикой

Вечерний Берлин. Александр (Бургхарт Клауснер) едет на автобусе, погруженный в классическую музыку, наблюдая за парой на роликах, мужчинами, целующимися, или за едущими на велосипеде вдвоем. Как раз когда он собирается выйти, незнакомый человек целует его в шею, запуская странную историю любви под названием "Принцип неопределенности любви", которая выйдет в эфир на следующий день в 20:15 на Первом канале.

Возможно, вор?

Грета (Каролина Петерс) сначала представляется карманницей. Позже она говорит, что работает официанткой, и называет Александра мужем (ни то, ни другое не правда). Она не дает Александру уйти, преследуя его, без конца разговаривая и делая его слова непонятными. В конце концов, он успешно сбегает, но через несколько дней видит, как она заходит в его мясную лавку.

Оказывается, Грета работает в секретариате и любит врать и ругаться, а также быть спонтанной и непредсказуемой. Александр, почти на двадцать лет старше, - это уставший мясник с блестящим умом, любовью к порядку и антипатией к отпускам. Место ее проживания остается загадкой. На первый взгляд, эти противоположные по характеру герои не имеют ничего общего, но по мере того, как они открывают свои мысли друг другу, он находит свой голос.

Необычная история любви

Известный режиссер и сценарист Ларс Крауме (51, "Измеренный человек", "Тихая классная комната") написал сценарий по пьесе Саймона Стивенса "Хеизенберг". Это связано с физиком Вернером Хайзенбергом (1901-1976) и принципом неопределенности Хайзенберга (1927), который гласит, что две физические величины, такие как положение и импульс, не могут быть одновременно определены с абсолютной точностью. Этот принцип используется в фильме как метафора для этой медленно развивающейся, несколько странной истории любви, которая может оказаться пищей для размышлений для некоторых зрителей.

Каролина Петерс (52, "Как нам выбраться отсюда", "Коллеги") и Бургхарт Клауснер (74, "Школьная встреча", "Платье Оскара") уже играли эти роли на сцене. Они очаровывают зрителей своими захватывающими, а порой и гипнотическими выступлениями: Петерс как очаровательная, но утомительная женщина, которая без конца болтает и несет ерунду, и Клауснер как более сдержанный человек, выбирающий изоляцию вместо девиза "Я не чувствую, я думаю".

Но их противостояние не вечно - это тактика или совпадение?

Во время театральной постановки Петерс и Клауснер часто смотрели телевизор в своих гримерках, получая небольшую передышку от своих интенсивных выступлений. После представления Петерс часто обсуждала тонкости развития отношений их персонажей, стремясь получить более глубокое понимание для будущих выступлений.

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