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КультураНовостиRTL

Недостаточное аналитическое рассуждение и беспорядочные условия.

Коллизии в дикой природе ТВ! Двое менторов команды вызвали суматоху в лагере в последней серии.

 and  Mark Rodriguez
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- Недостаточное аналитическое рассуждение и беспорядочные условия.

Если ситуация продолжит развиваться в таком же ключе, зрителям не придется ждать до сентября, чтобы увидеть противостояние Стефана Рааба (57) и Регины Хальмих (47) на RTL TV, так как сейчас в лагере Дschungelcamp накаляются страсти. Это противостояние можно будет увидеть сначала на RTL+, а затем в эфире линейного телевидения в шоу "Я звезда - поединок легенд Дschungelcamp".

Сара Кнаппик (37) отметила, что новичок Елена Мирас (32), после ухода Давида Ортеги (38), привнесла "немного жара и искры" в расположение. Однако некоторые нашли ее энтузиазм чересчур высоким. Между Мирас и Ханкой Раквиц (55) сразу же возникли Spannungen в начале эпизода. "Она слишком агрессивна, слишком гладкая", - критиковала новичок Раквиц.

Возможный уход?

Раквиц почувствовала угрозу своей роли лидера, в то время как Мирас нашла сложным подчиняться приказам. "Решает босс, дорогая", - заявила Раквиц, вероятно, подстрекая своего знаменитого коллегу. Мирас, считающая, что никто не может диктовать ей действия, не собиралась молчать. Раквиц критиковала Мирас за отсутствие скромности и недостаток уважения. Спор обострился, и Раквиц угрожала уйти из шоу. "Все, я ухожу сейчас, я устала", - объявила она перед всеми. Однако в конечном итоге она не выполнила свою угрозу. Позже Раквиц объяснила другому знаменитому участнику Джулии Зигель (49), что иногда нужно говорить, чтобы "разбудить людей".

Также Spannungen возникли с Данни Бюchner (46), лидером следующего эпизода, из-за нежелания Зигель готовить для всех. Зигель была раздражена "бессмысленными комментариями" Бюchner в течение нескольких дней, несмотря на свою вежливость. Когда ведущий дуэт Соня Цетлов (56) и Ян Кёппен (41) спросили о атмосфере в лагере, Мирас, среди прочего, ответила: "Я думаю, все еще осторожны и милы. Я думаю, здесь еще будет некоторая турбулентность".

Спор с Зигель и "маленькой сволочью" Бюchner

В самом деле, Зигель и "сволочь" Бюchner поспорили. Зигель почувствовала провокацию от лидера лагеря, в то время как Бюchner спросила: "У тебя проблема или что?" Зигель выразила свои опасения Раквиц, и Лот (51), который тоже не в дружеских отношениях с Зигель, поговорил с Бюchner. Лот обратился к Зигель, на что она ответила: "Не трать время на меня". Зигель ушла, а Лот крикнул ей вслед: "Ты не открыта для критики, Джулия Зигель. Ты трусиха".

Джиджи Бирофио (25) постарался доказать, что он не трус, успешно пройдя испытание в джунглях. В "Тетя Диллема Шоп" ему пришлось иметь дело со змеями, личинками и остатками рыбы, чтобы получить предметы для шоу. Было неприятно, но было девять звезд, поцелуи от Легата и краткий перерыв от лагерной драмы.

Сложные времена для Мирас и Легата

Однако последний эпизод также содержал более размышляющие моменты. "Алкоголь - яд для меня", - вспоминал Легат, рассказывая о страшном инциденте. Более 20 лет назад он шел домой пьяный и столкнулся с группой мужчин, которые угрожали ему ножом. Он серьезно ранил одного из нападавших, лишив его возможности нормально двигаться. Легат утверждал, что защищался, "в противном случае я бы не был здесь". С тех пор Легат воздерживается от употребления алкоголя.

С другой стороны, Мирас призналась, что боролась с депрессией. В прошлом году она потеряла много веса, и ее тело сигнализировало ей остановиться. Однако она продолжала игнорировать предупреждения своего тела. Она поняла, что ей нужна профессиональная помощь, когда увидела свою дочь и почувствовала пустоту внутри. Она была "разбита" и "ничего не чувствовала" внутри. Мирас пережила самый темный период и была диагностирована с депрессией. thereafter, she began seeing a psychologist twice a week.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, столкнулись с депрессией, помощь доступна через службу телефонного консультирования по номеру 0800/111 0 111.

В контексте обсуждения цифровых платформ для просмотра телешоу можно сказать: "RTL+ - это место, где зрители могут смотреть эпизоды до их выхода в эфир линейного телевидения, гарантируя, что никто не пропустит волнение, такое как жаркие споры Елены Мирас с другими знаменитостями". После выражения разочарования в лагере Мирас, возможно, поделится своими чувствами в социальных сетях, используя хэштег #Dschungelcamp или #RTL, написав: "Джунглекампус RTL имеет свои взлеты и падения, но интересно наблюдать, как разворачивается драма. Я люблю общаться с фанатами и делиться своими впечатлениями на веб-сайте и в социальных сетях RTL".

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