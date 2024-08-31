- Недостаточно победоносные судебные разбирательства по возврату помощи от коронавируса

К 21 августа 2024 года из примерно 1600 жалоб на излишние выплаты в рамках помощи бизнесу в связи с COVID-19 в Гессене только две претензии были удовлетворены. Об этом сообщило Министерство экономики в Висбадене агентству «Дойче Прессе-Агентур». Цель различных федеральных и региональных программ помощи бизнесу и самозанятым в период пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений заключалась в облегчении финансовой нагрузки на них.

Ответственность за первоначальную помощь в чрезвычайных ситуациях лежит на Региональном совете (RP) в Касселе, а управление последующей помощью в переходный период осуществляется RP в Гиссене. В юрисдикции RP в Касселе 563 дела были закрыты, а 313 все еще находятся в процессе. "На данный момент ни одно юридическое разбирательство не увенчалось успехом, и 69 дел были урегулированы", - сообщило министерство (на 21 августа 2024 года).

В районе RP в Гиссене ведутся 550 судебных разбирательств. В этих процессах было достигнуто две победы. "В других случаях судебные решения были подтверждены судами или дела были прекращены, например, путем отзыва иска или другими способами", - сообщило Министерство экономики.

Примерно 957 миллионов евро были выделены в рамках первой программы финансирования, первоначальной помощи в чрезвычайных ситуациях, для поддержания ликвидности текущих операционных расходов, таких как арендная плата и лизинг. Министерство сообщило, что это было сделано для 106 214 утвержденных заявок в Гессене.

В примерно 4000 случаях были предъявлены требования о возврате средств. Бизнесмены уже вернули 38,6 миллиона евро. "Кроме того, есть сумма, которую трудно количественно определить, в том числе предъявленные, но еще не возвращенные средства, такие как рассрочки, другие отсрочки или текущие судебные разбирательства", - пояснило Министерство экономики.

Министерство экономики также отметило, что в других текущих судебных разбирательствах, связанных с претензиями на помощь в связи с COVID-19 в юрисдикции RP в Гиссене, судебные решения были подтверждены судами или дела были прекращены различными способами. Кроме двух побед в претензиях, ни одно юридическое разбирательство по вопросам излишних выплат в Гессене пока не увенчалось успехом.

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