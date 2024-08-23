- Недорогой бомбоусадочный корабль быстро уничтожает грузовое судно

В Соединенных Штатах продемонстрировали мощь нового управляемого снаряда в Мексиканском заливе. Скрытый бомбардировщик B-2 Spirit выпустил оружие под названием "Quicksink", которое взорвало учебную цель, списанный грузовик "Monarch Countess".

"Quicksink" был разработан как судоуничтожитель, являясь экономически эффективным оружием, использующим ту же технологию, что и украинские планирующие бомбы, но с одним критическим отличием.

"Думные" снаряды превращаются в высокоточные инструменты

Основой является комплект (Joint Direct Attack Munitions (JDAM)), который оживляет традиционные бомбы, превращая их в высокоточные GPS-наведенные оружия. В предыдущих испытаниях он использовался для оснащения бомб типа GBU-31. В отличие от ракеты или крылатой ракеты, модуль JDAM не является самоходным. Планирующая бомба должна быть сброшена с самолета, и ее кинетическая энергия зависит от высоты и скорости носителя.

На данный момент "Quicksink" работает как обычная планирующая бомба, но комплект планирования оснащен независимым лазерным наведением, которое берет на себя управление, когда бомба входит в зону цели. Это позволяет "Quicksink" целенаправленно атаковать подвижные цели, такие как корабли. Точность настолько высока, что может быть поражен любой участок корабля, даже подводный. Для погружения системы в воду комплект планирования пришлось перепроектировать.

Авианосцы могут быть под угрозой

"Quicksink" стоит всего долю стоимости других дальнобойных вооружений, его цена, как считается, составляет всего $300,000, и бомбардировщик может нести одновременно несколько таких единиц. Однако картина не столь радужна. Дальность полета планирующей бомбы существенно ограничена, всего 74 километра. Для ее использования самолет должен лететь на больших высотах, тем самым становясь уязвимым для вражеских атак. Вероятно, именно поэтому система была сброшена с стелс-бомбардировщика. Ранее бомба использовалась на F-15. "Quicksink" не предназначен для использования против хорошо укрепленных и готовых к обороне флотов. Он был создан для атаки слабо защищенных целей.

Источник: Defence News, US Air Force, Warzone

"Quicksink", будучи высокоточным оружием, использует комплект JDAM для превращения в GPS-наведенную бомбу, способную поражать любой участок целевого корабля, даже подводный. Из-за ограниченной дальности полета и необходимости высоких высот при развертывании использование "Quicksink" подвергает риску атаки на авианосцы, делая его более подходящим для атаки слабо защищенных целей.

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