Недельная икона стиля: Успешный костюм Наоми Осаки на US Open укрепляет женское самооправдание

Сегодняшняя современная одежда для тенниса характеризуется стройностью, но наряд Наоми Осаки, выходящей на корт, отличается объемностью благодаря нижней юбке из тюля. Ее блестящий черный бомбер с большим белым бантом в качестве украшения также выделяется.

Осака объяснила, что концепция ее костюма напоминает "магическую девочку" на корте, используя термин, возможно, уникальный для Японии. Она объяснила, что ее превращение при выходе на корт приносит ей радость, и она хочет, чтобы все, кто видит ее наряд, разделяли это чувство.

Этот кружевной и игривый вид был специально создан дизайнером Йоном Аном для Nike. Его можно рассматривать как форму подрывной защиты для японской суперзвезды.

После отказов от Открытого чемпионата Франции, Уимблдона в 2021 году и раннего вылета в третьем раунде US Open четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, Осака, взяла длительные перерывы, уделяя внимание своему психическому здоровью и став матерью.

После неудачи в прохождении квалификации на недавно прошедшем Cincinnati Open, Осака поделилась эмоциональным постом в Instagram, в котором призналась в своих внутренних борьбах на корте после рождения дочери Шай в июле 2023 года. "Моя главная проблема в настоящее время не поражения, а то, что я не чувствую, что нахожусь в своем теле", - написала она своим 2,8 миллионам подписчиков. "Это странное чувство, промахиваться по мячам, которых я не должна промазать, бить мячи с меньшей силой, чем я помню... Единственное чувство, которое я могу сравнить с тем, как я себя чувствую сейчас, - это послеродовое". Несмотря на эти трудности, Осака заявила, что считает этот этап частью непрерывного процесса и обещает продолжать прикладывать усилия для достижения своих целей. Она вернулась на US Open с 2022 года.

Аhn раскрыл, что вдохновляющей доской Осаки для нарядов была в основном японская субкультура "Лолита-готика", стиль которой характеризуется кружевными и аниме-вдохновленными элементами, популярными в 1990-х годах в Японии и по сей день, с более чем 31 000 связанных постов в TikTok. "Они выходят и носят розовое, кружева, банты и кружева", - сказал Аhn газете The New York Times. "Это basically о принятии милоты и женственности".

Текущие модные тенденции показывают, что девочки переживают возрождение. От ленточных кроссовок для прогулок в сотрудничестве Sandy Liang x Salomon до высокой моды бантов от Simone Rocha, Prada и Chanel, символы юношеской женственности теперь празднуются, а не отвергаются, носятся с гордостью и усмешкой.

Осака прокомментировала, что она не естественным образом ассоциирует себя с девчачьим видом на корте, но призналась, что привлечена к красивым и милым вещам. "Есть что-то довольно интригующее в том, чтобы делать акцент на этом, особенно в Нью-Йорке", - объяснила Осака газете The New York Times. "В Нью-Йорке теннисный корт больше похож на сцену".

И где есть лента, там часто есть и тюль. всего несколько дней назад, Элла Эмхофф, падчерица вице-президента Камалы Харрис, попала в заголовки новостей из-за синего и белого тюлевого платья, которое она надела в последний день Демократического национального съезда. Стоя рядом с крестницей и племянницей Харрис, воздушный наряд Эмхофф символизировал новую форму деловой одежды: дерзкую в своем отказе от ожиданий и традиционных кодексов одежды. Осака, также использующая тюль, кажется, участвует в том же бунтарском модном заявлении.

"Мы живем в мире девочек, и я хотела отразить это в наряде Наоми на корте", - поделился Аhn в пресс-релизе. Дизайнер Аhn также создал линию одежды для женщин Nike, которая официально выйдет во вторник. "Коллекция - это продолжение этой идеи, позволяющее женщинам выражать себя и подчеркивать свой уникальный стиль", - сказал Аhn.

Уникальный теннисный наряд Осаки с его кружевными и игривыми элементами можно рассматривать как смелый отход от традиционных модных тенденций на теннисном корте. Использование тюля и бантов в ее наряде - это дань "Лолита-готической" моде, которая принимает женственность и милоту.

Выбор моды Осаки демонстрирует ее любовь к красивым и милым вещам, а ее появление на корте можно рассматривать как празднование девочек, как и текущая тенденция ленточных кроссовок и высокой моды бантов.

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