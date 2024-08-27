Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостимода

Недельная икона стиля: Успешный костюм Наоми Осаки на US Open укрепляет женское самооправдание

Надеясь на свой poprzedник OPEN USA сегодня, 26-летняя ракетка Naomi Osaka выражает желание внести искру очарования. Она поделилась проблески своего литая тенниса.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 3 минут

Недельная икона стиля: Успешный костюм Наоми Осаки на US Open укрепляет женское самооправдание

Сегодняшняя современная одежда для тенниса характеризуется стройностью, но наряд Наоми Осаки, выходящей на корт, отличается объемностью благодаря нижней юбке из тюля. Ее блестящий черный бомбер с большим белым бантом в качестве украшения также выделяется.

Осака объяснила, что концепция ее костюма напоминает "магическую девочку" на корте, используя термин, возможно, уникальный для Японии. Она объяснила, что ее превращение при выходе на корт приносит ей радость, и она хочет, чтобы все, кто видит ее наряд, разделяли это чувство.

Этот кружевной и игривый вид был специально создан дизайнером Йоном Аном для Nike. Его можно рассматривать как форму подрывной защиты для японской суперзвезды.

После отказов от Открытого чемпионата Франции, Уимблдона в 2021 году и раннего вылета в третьем раунде US Open четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, Осака, взяла длительные перерывы, уделяя внимание своему психическому здоровью и став матерью.

После неудачи в прохождении квалификации на недавно прошедшем Cincinnati Open, Осака поделилась эмоциональным постом в Instagram, в котором призналась в своих внутренних борьбах на корте после рождения дочери Шай в июле 2023 года. "Моя главная проблема в настоящее время не поражения, а то, что я не чувствую, что нахожусь в своем теле", - написала она своим 2,8 миллионам подписчиков. "Это странное чувство, промахиваться по мячам, которых я не должна промазать, бить мячи с меньшей силой, чем я помню... Единственное чувство, которое я могу сравнить с тем, как я себя чувствую сейчас, - это послеродовое". Несмотря на эти трудности, Осака заявила, что считает этот этап частью непрерывного процесса и обещает продолжать прикладывать усилия для достижения своих целей. Она вернулась на US Open с 2022 года.

Огромный бант и пышная юбка из тафты дополняли уникальный наряд.

Аhn раскрыл, что вдохновляющей доской Осаки для нарядов была в основном японская субкультура "Лолита-готика", стиль которой характеризуется кружевными и аниме-вдохновленными элементами, популярными в 1990-х годах в Японии и по сей день, с более чем 31 000 связанных постов в TikTok. "Они выходят и носят розовое, кружева, банты и кружева", - сказал Аhn газете The New York Times. "Это basically о принятии милоты и женственности".

Текущие модные тенденции показывают, что девочки переживают возрождение. От ленточных кроссовок для прогулок в сотрудничестве Sandy Liang x Salomon до высокой моды бантов от Simone Rocha, Prada и Chanel, символы юношеской женственности теперь празднуются, а не отвергаются, носятся с гордостью и усмешкой.

Осака прокомментировала, что она не естественным образом ассоциирует себя с девчачьим видом на корте, но призналась, что привлечена к красивым и милым вещам. "Есть что-то довольно интригующее в том, чтобы делать акцент на этом, особенно в Нью-Йорке", - объяснила Осака газете The New York Times. "В Нью-Йорке теннисный корт больше похож на сцену".

И где есть лента, там часто есть и тюль. всего несколько дней назад, Элла Эмхофф, падчерица вице-президента Камалы Харрис, попала в заголовки новостей из-за синего и белого тюлевого платья, которое она надела в последний день Демократического национального съезда. Стоя рядом с крестницей и племянницей Харрис, воздушный наряд Эмхофф символизировал новую форму деловой одежды: дерзкую в своем отказе от ожиданий и традиционных кодексов одежды. Осака, также использующая тюль, кажется, участвует в том же бунтарском модном заявлении.

Наряд Осоки на входе вдохновлен субкультурой goth японского Lolita.

"Мы живем в мире девочек, и я хотела отразить это в наряде Наоми на корте", - поделился Аhn в пресс-релизе. Дизайнер Аhn также создал линию одежды для женщин Nike, которая официально выйдет во вторник. "Коллекция - это продолжение этой идеи, позволяющее женщинам выражать себя и подчеркивать свой уникальный стиль", - сказал Аhn.

Уникальный теннисный наряд Осаки с его кружевными и игривыми элементами можно рассматривать как смелый отход от традиционных модных тенденций на теннисном корте. Использование тюля и бантов в ее наряде - это дань "Лолита-готической" моде, которая принимает женственность и милоту.

Выбор моды Осаки демонстрирует ее любовь к красивым и милым вещам, а ее появление на корте можно рассматривать как празднование девочек, как и текущая тенденция ленточных кроссовок и высокой моды бантов.

Под её тюлевым нарядом, униформа Оснаки для соревнований продолжала тему оборочки и кружева более практичным образом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оasis' «Не оглядывайся в ярости» вновь прозвучала в 2009 году на концертной сцене Гамбурга, где...
Культура

Поклонник Оазиса Нильц Бокельберг замечает: "Это похоже на то, как папа открывает джентльменский магазин в Вуппертале"

Возвращение поп-сенсации Oasis вызывает раскол. Но один человек не шокирован - бывший ведущий Viva, автор и подкастер Нильз Бокельберг. Он объясняет, почему предвидел это воссоединение уже в декабре 2023 года.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Музыкант DJ Фелікс Яэхн временно приостановил все выступления из-за необходимости дополнительного...
Культура

Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля.

- Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля. Немецкий поп-артист Феликс Джейн, родом из Германии и ныне базирующийся в Мекленбурге-Передней Померании, решил сделать перерыв в музыкальной сцене и отменил предстоящие выступления. Джейн, который теперь идентифицирует себя как пансексуал и небинарный, предпочитает использовать гендерно-нейтральный псевдоним "Фи". С помощью

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями
Культура

Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями

- Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями 25 декабря 2024 года, в канун Рождества, в немецких кинотеатрах состоится премьера "Sonic the Hedgehog 3", как объявила студия Paramount Pictures. Студия представила первый трейлер для экранизации видеоигры, в котором представлены как оригинальная английская версия, так

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно