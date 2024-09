Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром

В средень на красной ковровой дорожке Addison Rae и Anitta блистали в нарядах, вдохновленных свадебной тематикой, перекликаясь с легендарным выступлением Мадонны "Like a Virgin" на первых MTV Video Music Awards почти четыре десятилетия назад. Тем не менее, всеобщее внимание привлекла претендентка на звание "Артист года" Sabrina Carpenter, появившаяся в винтажном платье, взятом прямо из гардероба Мадонны.

Платье, украшенное глубоким вырезом и расшитое стразами, жемчугом и кристаллами, было создано знаменитым дизайнером Bob Mackie для Мадонны. Оно привлекло внимание, когда она появилась в нем на церемонии "Оскар" в 1991 году в сопровождении Майкла Джексона перед своим выступлением "Sooner or Later" из фильма "Dick Tracy".

Платье излучало классический голливудский шик, возможно, потому что Мадонна носила его как дань уважения Мэрилин Монро.

Дизайнер Bob Mackie поделился историей этого винтажного платья через свой официальный аккаунт в Instagram в тот вечер. Он сказал, что платье было сначала взято стилистом по одежде Maria Schiavo для фотосессии Мадонны с фотографом Steven Meisel. Вскоре после этого Мадонна сама попросила свою версию платья для церемонии "Оскар" в 1991 году.

Макки также отметил, что платье появилось на страницах скандального и чрезвычайно успешного кофейного стола Мадонны 1992 года "Sex". Позже оно появилось на "Няне" Фран Дрешер в эпизоде 1994 года.

Винтажные платья Bob Mackie продолжают очаровывать звезд 21 века, таких как Anya Taylor-Joy, Katy Perry, Zendaya и Miley Cyrus на красной ковровой дорожке. Даже Ким Кардашьян вызвала скандал, появившись в платье, которое Макки нарисовал для Мэрилин Монро, на Met Gala в 2022 году (решение, которое Макки назвал "серьезной ошибкой").

Стилист Sabrina Carpenter, Jared Ellner, достал винтажное платье Мадонны из студии Tab Vintage в Лос-Анджелесе. Он дополнил наряд бриллиантовым ожерельем и другими ювелирными изделиями De Beers.

Основательница Tab Vintage, Alexis Novak, рассказала Vogue, что Элнер и Карптер представили ей "очень впечатляющую доску настроения". Она добавила: "Мы отправили им подборку вещей в этом стиле, и мы очень довольны их выбором!"

Этот вечер был важен для Карптер, так как она получила семь номинаций в выдающийся год, когда она впервые возглавила американский Billboard 200 альбомный чарт.

После своего эффектного появления на красной ковровой дорожке Карптер исполнила мешок своих хитов, в том числе "Espresso" (которая позже получила премию MTV Video Music Award за песню года), "Please Please Please" и "Taste".

К тому времени она уже сменила наряд, поменяв винтажное платье Макки на корсетный костюм, созданный Victoria's Secret. Несмотря на то, что на его изготовление ушло более 180 часов и он был украшен 18 500 ручной работы кристаллами, он сохранил мерцающую привлекательность своего предшественника.

Референсы Мадонны Карптер не ограничивались только платьем. Ее поцелуй на сцене с танцором в костюме пришельца, возможно, случайно перекликался с объятием Мадонны с Бритни Спирс на MTV Video Music Awards 2003 года (ее выступление ранее отдавало дань "Oops!... I Did It Again", что могло означать, что Карптер исполнила роль Спирс в тот момент).

Винтажное платье, которое носила Sabrina Carpenter, созданное по образцу того, что когда-то носила Мадонна, продемонстрировало ее понимание моды и стиля. Fashion-энтузиасты были восхищены ее способностью включать винтажные вещи в свой современный стиль, демонстрируя свой уникальный вкус и уважение к истории моды.

