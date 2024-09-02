- Неделя начинается с повторяющихся гроз в юго-западном регионе.

В соответствии с немецкой службой погоды (DWD), грозовые облака приближаются, чтобы начать неделю после тепла в Баден-Вюртемберге. Метеорологи ожидают дожди и сильные грозы с молниями в нескольких районах штата. Тем не менее, точно предсказать, где понадобятся зонты, сложно, как отметил представитель DWD в Штутгарте. Кроме сильных дождей и ветров, возможен град. Также ожидается влажная и теплая атмосфера, что может привести к повышению температуры до 29°C в Штутгарте.

Прогноз указывает на то, что грозы будут появляться спорадически в ближайшие дни. Они, скорее всего, будут наиболее интенсивными в ночь с вторника на среду и утром в среду. Температура немного снизится в течение недели. В среду термометр не поднимется выше 25°C, но влажное и теплое ощущение сохранится.

Несмотря на ожидаемое снижение температуры, в юго-западной части могут наблюдаться одни из самых сильных гроз с интенсивной молнией и возможным градом в ночь с вторника на среду. Непрекращающиеся дожди и штормовая погода, скорее всего, продолжатся в юго-западной части, сохраняя влажную атмосферу.

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