- Недавно высказанная точка зрения предыдущего госсекретаря

Уволенная государственный секретарь Ламия Мессари-Беккер довольна тем, что канцелярия земли Гессен отказалась от обвинений в "неправомерном поведении" в отношении высокопоставленного чиновника. "Я рада, что канцелярия не приняла обвинение в предполагаемом неправомерном поведении в личной сфере, которое было направлено на меня, и четко дистанцировалась от клеветнических комментариев вице-премьера и министра экономики господина Кавеха Мансуори", - сообщила Мессари-Беккер немецкому пресс-агентству.

Глава канцелярии земли Бенедикт Куhn (ХДС) недавно заявил, что правительственные офисы "никогда не поддерживали термин 'неправомерное поведение'". Фраза "неприемлемое неправомерное поведение" в отношении Мессари-Беккер (независимая) была найдена в пресс-релизе министра экономики Мансуори от 22 июля, "которая была выпущена под его единоличной ответственностью и подотчетностью".

Временный отпуск

Ранее Мансуори объявил, что он направит независимого профессора строительной физики Мессари-Беккер в временный отпуск из-за "неправомерного поведения" в личной сфере. В соответствии с сообщениями СМИ, заместитель главы правительства обвинил ее в использовании своего положения государственного секретаря для давления на получение лучшей оценки на родительском собрании в школе своего ребенка.

Мансуори еще не комментировал это публично. Мессари-Беккер решительно отрицает обвинения как необоснованные. Зеленые и FDP в земельном парламенте заявили, что "предположение неправомерного поведения государственного секретаря и отказ уточнять, в чем это неправомерное поведение, граничит с клеветой".

Мессари-Беккер сообщила dpa, что "ущерб моей репутации и бремя для моей семьи сохраняются. Я поэтому ожидаю, что министр Кавех Мансуори отзовет или, в альтернативном варианте, исправит свой клеветнический и, по мнению признанных экспертов административного права, халатный пресс-релиз".

Родительское собрание в школе

Министр образования Армин Шварц (ХДС) также упомянул "отчет о фактах" от директора школы, но считает это письмо юридически нерелевантным. Глава канцелярии Куhn заявил, что был проинформирован об отчете и затем проконсультировал Мансуори по вопросу, связанному со государственным секретарем.

Тем не менее, Мансуори заявил, что "неправомерное поведение" ученого, занимающегося устойчивым строительством и энергоэффективностью, которое привело к его удалению из правительства, было задокументировано. С другой стороны, Куhn объяснил, что "никакого неправомерного поведения профессора д-ра Мессари-Беккер не было задокументировано в канцелярии земли". Он не уточнил, на какой документ относится это заявление.

"Отсутствие доверительных отношений"

Мессари-Беккер сообщила dpa, что "принимает к сведению заявление канцелярии земли о том, что никакие письменные документы об указанном инциденте не были переданы министру экономики правительством земли до его заявления".

В соответствии с заявлением главы канцелярии Куна, решение черно-красной земельной администрации направить ученого в временный отпуск "не было основано на каком-либо неправомерном поведении, а было основано на последующем запросе Мансуори, ссылаясь на отсутствие доверительных отношений". С этой общей ссылкой государственные секретари могут в общем порядке быть уволены без дальнейшего обоснования.

В контексте ответа канцелярии земли Гессен на обвинения в отношении государственного секретаря Ламии Мессари-Беккер, глава Бенедикт Куhn (ХДС) подчеркнул, что правительственные офисы никогда не поддерживали термин 'неправомерное поведение' в отношении Мессари-Беккер. С другой стороны, несмотря на временный отпуск, назначенный вице-премьером и министром экономики Кавехом Мансуори из-за предполагаемого 'неправомерного поведения' в личной сфере Мессари-Беккер, Гессен остается ее местом работы.

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