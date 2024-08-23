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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Уход Мануэля Неуера из национальной команды обозначает закрытие значительной главы. В развернутом послании он разъясняет мотивы своего решения.

 and  Katherine Bradley
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Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам
Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам

- Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Мануэль Нойер, в трогательном письме к своим поклонникам, открывается после своего ухода из состава немецкой национальной футбольной команды. Он признает, что это не в его стиле, будучи сдержанным человеком, но повод требовал большего, чем просто пост в Instagram. "Я хотел передать, что значит для меня Германия, что значит для меня футбол", - выражает свой взгляд на "The Players' Tribune" именитый голкипер.

38-летний Нойер, победивший на чемпионате мира 2014 года, подробно описывает недели после травмы ноги. Его восстановление, возвращение на поле и участие в домашних чемпионатах Европы вошли в его историю. "Получить вызов в команду на тот турнир было одним из самых почетных моментов моей жизни", - вспоминает страж ворот мюнхенской "Баварии", называя это "малым чудом".

Нойер поделился своими мыслями о днях после турнира и отпуске. "Я чувствовал, что эмоционально хочу большего", - написал он. Если бы он продолжил, то принял бы участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В 40 лет он бы принял участие в этом грандиозном шоу. "На данный момент я чувствую себя прекрасно физически, но никто не может предсказать будущее", - написал он. Его решение было укрепившимся после бесед с близкими: "Это правильный момент".

Теперь он сосредоточится на мюнхенской "Баварии". "В 38 лет я все еще полон детского энтузиазма к футболу. Если я вижу мяч в 20 метрах, я не могу удержаться от того, чтобы не побежать и не поиграть с ним - отбить его, головой... что угодно", - говорит Нойер. В тот день, когда он потеряет этот энтузиазм, наступит его день ухода на пенсию. Он заканчивает свое письмо словами благодарности: "Спасибо за все. Ваш голкипер - Ману".

В своем трогательном письме Нойер упоминает свою любовь к мюнхенской "Баварии", сказав: "В мюнхенской 'Баварии' я все еще полон детского энтузиазма к футболу". Позже, размышляя о своем будущем, он добавляет: "Мое решение не участвовать в чемпионате мира 2026 года также было принято с учетом моей приверженности мюнхенской 'Баварии'".

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