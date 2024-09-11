- Недавно назначенный представитель профсоюза Ву-Ёнг Чжон комментирует: "В настоящее время у вас хорошая атмосфера".

Берлин - После прибытия в понедельник и вторник члены национальной команды постепенно вернулись к своей команде Бундеслиги 1. FC Union Berlin. Вперед Woo-Yeong Jeong, временно арендованный из VfB Stuttgart, побеседовал с главным тренером национальной команды Hong Myung-bo о своем решении не присоединиться к команде Южной Кореи на предстоящие международные матчи.

"У меня было два матча, и тренер знал, что я присоединился к новому клубу", - объяснил Jeong. "Мне нужно было переехать и справиться с разными задачами. Как только я буду готов, я присоединюсь к команде для следующего".

Лейпциг - следующая остановка

Решение Jeong остаться в Берлине позволило ему сыграть около 70 минут в недавнем товарищеском матче против второй лиги клуба Eintracht Braunschweig (2:2). Теперь он с нетерпением ждет трудного матча против RB Leipzig в субботу (15:30/Sky).

"У Лейпцига сильная команда, но мы в отличной форме. Все сосредоточены на этой игре", - заявил Jeong, подчеркивая свой статус восьмерки и десятки. Перед своим дебютным матчем в Бундеслиге за Union в домашнем матче против FC St. Pauli (1:0) Jeong сыграл 111 матчей в высшей лиге за Bayern Munich, SC Freiburg и VfB Stuttgart.

Стuttgart не основной игрок

Хотя Jeong помог Stuttgart выйти в финал Лиги чемпионов прошлого сезона, он не был основным игроком, особенно после выступления за Южную Корею на Кубке Азии в январе и начале февраля. "Я просто хотел больше игрового времени, больше минут", - сказал Jeong, объясняя свой переход в Union. В настоящее время Union занимает пятое место с четырьмя очками, и он хочет сохранить высокое место и потенциально завоевать место в Лиге Европы.

"В свете обязательств Woo-Yeong Jeong с Union Berlin Комиссия признала и уважает его решение не участвовать в предстоящих матчах национальной команды Южной Кореи".

"После возвращения из аренды в VfB Stuttgart Комиссия примет решение о дальнейшем участии Woo-Yeong Jeong в национальной команде, учитывая его вклад во время пребывания в Stuttgart".

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