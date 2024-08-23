- Недавно назначенный глава ХДС выразил удовлетворение результатом.

Приняв на себя роль нового председателя ХДС в Рейнланд-Пфальце, Гordon Schneider намерен оперативно внести изменения в кампанию по выборам в ландтаг. Несмотря на поддержку многочисленных делегатов, он не обещает конкретный процент голосов. Он доволен честным результатом, как заявил он агентству DPA в Майнце.

На партийной конференции 21 сентября, за 18 месяцев до выборов в ландтаг, Schneider объявит начало кампании. Если его изберут на встрече в Фрэнкентале, он сразу же сформирует новую команду, ориентированную на выборы в ландтаг весной 2026 года.

Schneider объявил, что они оценят кандидатов на новые места в ландескомecutive committee из районных ассоциаций. Необходимо будет заполнить важные должности, такие как новый генеральный секретарь ХДС. Schneider планирует объявить о персональных назначениях вскоре до партийной конференции. Продолжаются консультации с районными председателями.

Бальдауф покинет исполнительный совет

По словам Schneider, нынешний председатель Christian Baldauf не будет входить в новый исполнительный комитет. Однако Baldauf предложил стать мыслителем и советником партии в будущем. Кроме того, их сотрудничество в парламентской фракции продолжится. Schneider поблагодарил Baldauf за рекомендацию на должность. "Между нами больше нет разногласий", - сказал Schneider.

Бальдауф захватил председательство ХДС у Julia Klöckner в 2022 году с 83,6% голосов, включая воздержавшиеся. ХДС имеет около 34 000 членов в Рейнланд-Пфальце и находится в оппозиции в ландтаге с 1991 года.

210 ночей в дороге

За более чем два года на посту генерального секретаря Schneider провел около 210 ночей, путешествуя по всему ландтагу. Для него прямой контакт с людьми очень важен. Некоторые вечера проходили с десятью участниками, в то время как другие события собирали более 80 и 100 человек.

В качестве генерального секретаря Schneider интенсивно работал над вливанием энергии в членов партии после последнего поражения. "Они - наши базовые влиятели и важная связь с людьми", - объяснил он. В качестве председателя партии его задачей будет сделать публичное присутствие в Рейнланд-Пфальце. "Но я не думаю, что это означает посещение каждого социального мероприятия и быть душой компании", - подчеркнул Schneider. Люди должны знать: "Есть кто-то, на кого они могут положиться, кто надежен и имеет видения".

Импульс от местных и европейских выборов

Будущий лидер партии ожидает получить импульс от местных и европейских выборов для кампании по выборам в ландтаг. "Мы смогли превзойти 30% там", - подчеркнул Schneider. "Мы смогли стабилизироваться, и это не конец истории". Он оптимистично смотрит на федеральные выборы. Импульс с двух предыдущих выборов и текущее единство в партии являются важными для выборов в ландтаг 2026 года.

После того, как Gordon Schneider стал председателем ХДС в Рейнланд-Пфальце, он поблагодарил Christian Baldauf, который ранее занимал эту должность. Baldauf предложил продолжить свою роль в качестве мыслителя и советника партии, и их сотрудничество в парламентской фракции продолжится.

Во время своего пребывания в качестве председателя ХДС Schneider много путешествовал по ландтагу, стремясь к прямому контакту с членами партии. Это базовое участие было ключевым компонентом его стратегии по возрождению партии после последнего поражения.

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