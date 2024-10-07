Недавно я оказался в конфликтной ситуации.

Футбольный аналитик Диетмар Хаманн уже давно не пользуется популярностью своими комментариями в отношении форварда ФК Байерн Хари Кэна. Спортивный директор Байерн Мюнхен Макс Эберл теперь реагирует на критику Хаманна с раздражением, последней каплей стала критика английского футболиста национальной сборной Хари Кэна.

Макс Эберл, спортивный директор ФК Байерн, ответил на резкую критику Диетмара Хаманна в отношении форварда Хари Кэна язвительным замечанием. "Диетмар Хаманн - это что-то вроде назойливой мухи, которая появляется каждые три дня", - сказал 51-летний Эберл, явно недовольный перед большим матчем против Франкфурта в воскресенье вечером (5:30 / DAZN и прямая трансляция на ntv.de). Назойливость также известна как досада.

После того, как Кейн не забил в матче чемпионата Германии против Байер Леверкузен (1:1) и в первом поражении Байерн в Лиге чемпионов на выезде против Астон Виллы (0:1), Хаманн написал в своей колонке на Sky: "Я сказал после Евро этим летом, что он все еще должен доказать, что стоит 100 миллионов - даже если он забил более 30 голов в прошлом году". Кейн перешел в Байерн из Тоттенхэм Хотспур в прошлом году.

Эберл не стал прямо отвечать на критику Хаманна на пресс-конференции перед матчем против Франкфурта в субботу. 51-летний бывший профессиональный футболист неоднократно раздражал руководство своего бывшего клуба провокационными заявлениями. В прошлом сезоне он часто конфликтовал с бывшим тренером Томасом Тухелем. "Кейн не был куплен Байерном, чтобы забивать хет-трик против Дармштадта. Он был куплен, чтобы забивать против Леверкузена и Астон Виллы и забивать в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он этого еще не сделал", - сказал Хаманн, выражая сомнения в рекордном трансфере Байерна.

Кейну представится возможность опровергнуть жесткую критику Хаманна, показав сильные выступления и забивая голы в Франкфурте. В этом матче состоится захватывающее противостояние между двумя лучшими бомбардирами сезона. Омар Маруш из Франкфурта возглавляет таблицу бомбардиров бундеслиги с шестью голами, за ним следует Кейн, который забил пять голов. За восемь официальных матчей в этом сезоне англичанин забил десять голов за Байерн.

Ответ Эберла на критику Хаманна в отношении выступления Кейна в матче Лиги чемпионов против Астон Виллы не ограничился этим случаем, так как футбольный аналитик неоднократно раздражал руководство Байерна провокационными заявлениями в прошлом. На пресс-конференции перед матчем Байерна против Франкфурта Эберл подчеркнул, что Кейн был куплен в клуб для того, чтобы забивать в важных матчах, а не только против более слабых команд.

Фанаты футбола с нетерпением ждут противостояния между лучшими бомбардирами Кейном и Омаром Марушем из Франкфурта, так как этот матч представляет отличную возможность для Кейна замолчать жесткую критику Хаманна, показав сильные выступления и забивая голы на поле.

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