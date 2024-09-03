- Недавно Дэниел Крейг рассказал о том, как в его новом фильме изображен секс, и показал, что они нашли его забавным.

В своем последнем кинопроекте знаменитый британский актер Дэниел Крейг снялся в некоторых откровенных сценах с более молодым партнером. Комментируя этот вопрос на Венецианском кинофестивале, 56-летний актер заявил: "Давайте будем честными, съемка интимной сцены не является интимным опытом. Там толпа людей, которые смотрят. Мы постарались сохранить все как можно более естественным и аутентичным."

Крейг делит экранное время с Дрю Старки (30) в "Квир", фильме, снятом Лукой Гуаданьино. Крейг, который стал известен во всем мире благодаря роли легендарного Джеймса Бонда, руководил съемками чувственных сцен, отметив: "Мы просто посмеялись над этим и постарались сделать это забавным."

"Квир" - краткое содержание фильма

Фильм "Квир", который будет бороться за приз на Венецианском кинофестивале, вдохновлен произведением Уильяма С. Берроуза. Сюжет сосредоточен на Ли (Крейг), который живет в 1950-х годах в Мексике, борясь с зависимостью и имея жаркие связи с мужчинами. В одной из встреч Ли встречает Юджина (Старки) и влюбляется в него. Их роман развивается, несмотря на эмоциональную неготовность Юджина. В поисках наркотика, меняющего сознание, двое отправляются в Южную Америку.

Прошлое Крейга в роли Джеймса Бонда безусловно добавляет интриги в его исполнение сложного персонажа Ли в "Квир". Несмотря на трудности съемки интимных сцен, Крейг и Старки удается создать естественные и аутентичные performances.

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