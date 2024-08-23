Недавние исследования указывают на возможную связь между высоким риском заражения ВПЧ у мужчин и повышенным количеством нежизнеспособных сперматозоидов.

Высокоопасные инфекции HPV, по-видимому, приводят к "существенно более высокой" частоте мертвых сперматозоидов по сравнению с низкоопасными штаммами HPV, согласно небольшому исследованию, недавно опубликованному в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Увеличение частоты смерти сперматозоидов может быть связано с повышенным оксидативным стрессом в сперме, что может привести к деградации ДНК или нарушению функции.

Ранее многочисленные исследования показали, что инфекции HPV влияют на производительность спермы. Однако относительно немногие исследования изучили различное влияние низко- и высокоопасных штаммов HPV, заявила д-р Вирджиния Риверо, профессор Университета Национальной Кордовы в Аргентине и ведущий автор исследования, в электронном письме.

HPV включает в себя большую группу более 150 вирусов, которые в основном передаются половым путем. Примерно 80% человек в Соединенных Штатах, по оценкам, заражаются инфекцией HPV за свою жизнь.

В большинстве случаев HPV проходит естественным образом в течение двух лет. Тем не менее, если инфекции сохраняются, могут развиться проблемы со здоровьем. Низкоопасные штаммы обычно проявляются в виде бородавок, в то время как высокоопасные штаммы связаны с повышенным риском определенных видов рака, включая рак шейки матки, анального, полового члена и глотки.

Риверо и ее коллеги проанализировали данные 205 взрослых мужчин, которые предоставили образцы спермы в аргентинской урологической клинике между 2018 и 2021 годами. Ни один из мужчин не был вакцинирован против HPV.

HPV был обнаружен в 39 (19%) образцах, при этом высокоопасные инфекции были более распространены. Наиболее распространенным штаммом, найденным, был высокоопасный штамм HPV 16, присутствующий в 16 образцах.

Исследователи разделили образцы на три категории: нет HPV или других урологических инфекций, выявлены высокоопасные инфекции HPV и выявлены низкоопасные инфекции HPV. Затем они изучили качество спермы в каждой группе с помощью нескольких анализов спермы.

Анализ не выявил связи между инфекцией HPV и снижением общепринятых показателей, используемых для оценки качества спермы, таких как концентрация спермы или подвижность. Однако образцы от мужчин с высокоопасными инфекциями HPV показали в 2,5 раза больше смерти сперматозоидов, чем те, у которых были низкоопасные инфекции, отметила Риверо.

Кроме того, образцы с высокоопасными инфекциями HPV показали более высокие уровни маркеров клеточного стресса по сравнению с образцами с низкоопасными инфекциями HPV и образцами без выявления HPV. Кроме того, образцы с высокоопасными инфекциями HPV также показали более низкие уровни лейкоцитов, которые являются важными компонентами иммунной системы организма.

"Высокоопасные типы HPV наносят больший ущерб сперме и создают местную иммуносупрессивную среду, что может способствовать присутствию других инфекций", - заявила Риверо, предлагая потенциальное преимущество в выявлении мужчин на предмет HPV.

Обычно женщины проходят тестирование на HPV во время регулярных мазков Папаниколау для мониторинга рака шейки матки, но тесты на HPV не рекомендуются для скрининга мужчин в Соединенных Штатах, и такой метод скрининга не был утвержден Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

"В клинической практике урологи редко запрашивают тестирование на HPV у мужчин, и даже реже проводится тестирование на тип для различения высоко- и низкоопасных типов", - отметила Риверо. "Однако наши findings показывают, что определение типа штамма HPV было бы очень полезным".

Не стоит паниковать среди пар, планирующих беременность

Хотя исследование добавляет Existing body of knowledge о HPV у мужчин, клинические последствия для пар, стремящихся к беременности, не следует преувеличивать, сказал д-р Бобби Наджари, уролог в NYU Langone Health в Нью-Йорке, не связанный с новым исследованием.

Например, если female partner тестирует положительно на высокоопасный HPV, это может указывать на то, что и мужчина заражен, но парам не нужно паниковать, отметил Наджари.

"Было значительное увеличение числа мертвых сперматозоидов у мужчин с высокоопасным HPV, но в целом количество мертвых сперматозоидов было относительно низким во всех мужчинах, в том числе у тех, у кого был высокоопасный HPV", - подчеркнул он. "Я также считаю это обнадеживающим, что наиболее важные показатели репродуктивного потенциала мужчин - концентрация спермы и подвижность спермы - были аналогичными у мужчин с высокоопасными инфекциями HPV и других мужчин". "Основная ситуация, в которой я вижу, где это исследование актуально, - это мужчина с уже серьезно нарушенным производством спермы. Это исследование вызвало бы у меня беспокойство, что высокоопасная инфекция HPV ухудшит уже негативную ситуацию. К сожалению, нет клинически доступных методов диагностики инфекции HPV у мужчин, кроме видимых признаков бородавок или рака полового члена".

Исследование, похоже, больше задает вопросов, чем дает ответов, что может помочь дальнейшим исследованиям HPV у мужчин определить, насколько высокоопасные инфекции HPV влияют на фертильность и результаты беременности, добавила д-р Джанет Чой, репродуктивный эндокринолог и гинеколог, работающая в качестве главного медицинского директора Progyny.

Хотя исследование не выявило широких аномалий спермы, связанных с HPV, они отметили, что мужчины с высокоопасным HPV имели более высокий процент нежизнеспособных сперматозоидов. Это может указывать на увеличение фрагментации ДНК, фактор, связанный с бесплодием и выкидышами в предыдущих исследованиях, как предложила Чой, которая не участвовала в исследовании.

Интересным продолжением было бы сравнение мужчин, страдающих бесплодием и аномальной спермой, с теми, у кого нормальная сперма, а также их не связанных с бесплодием партнеров. Это поможет прояснить связь, так как предыдущие исследования показали более высокую распространенность выявляемого HPV у мужчин с мужским бесплодием и аномальной спермой, указывая хотя бы на связь, если не потенциальную связь, между двумя.

Различные исследования показали влияние ВПЧ на компоненты спермы и возможность воздействия на количество, подвижность, целостность, морфологию и концентрацию сперматозоидов, потенциально влияя на фертильность. Однако другие исследования не выявили статистической разницы в концентрации сперматозоидов между образцами спермы без ВПЧ и с ВПЧ и не смогли установить роль инфекции ВПЧ в мужском бесплодии.

Значение этих результатов для фертильности остается неясным, считает д-р Липпс, эксперт по инфекционным заболеваниям из Медицинского центра Огайского государственного университета, который не участвовал в исследовании.

"Это исследование не установило, вызывают ли эти различия существенное снижение мужской фертильности. Основным ограничением исследования является его небольшой размер – из 205 мужчин, проанализированных в исследовании, ВПЧ был обнаружен только в 39 образцах", - написал Липпс в электронном письме.

"В целом, результаты исследования предварительны. Требуются дальнейшие исследования с большими выборками, чтобы подтвердить влияние инфекции ВПЧ на мужскую фертильность. Если у кого-то есть опасения по поводу проблем с фертильностью, им следует проконсультироваться со своим врачом для оценки. Важно помнить, что ВПЧ можно предотвратить - вакцина доступна".

Снижение риска ВПЧ

Хотя ВПЧ нельзя вылечить, вакцина может предотвратить инфекции.

"Инфекции ВПЧ, вызванные высокоонкогенными штаммами, можно полностью предотвратить с помощью вакцинации. Если родители хотят повысить шансы на рождение внуков, они должны убедиться, что их сыновья полностью вакцинированы против ВПЧ в подходящем возрасте", - посоветовал Наджари.

ЦДС рекомендует две дозы вакцины против ВПЧ для мальчиков и девочек в возрасте 11 и 12 лет. Первая доза должна быть введена примерно в этом возрасте, а вторая - через 6-12 месяцев после первой. Мальчикам и девочкам, начавшим курс вакцинации после 15 лет, требуется три дозы, вводимые в течение 6 месяцев. Вакцинация не рекомендуется для лиц старше 26 лет.

Данные отчета ЦДС, опубликованного в четверг, показывают, что количество вакцинаций против ВПЧ среди подростков в США не увеличилось с начала пандемии, и наблюдается снижение доли полностью вакцинированных подростков в возрасте 13 лет, родившихся в 2010 году по сравнению с теми, кто родился в 2007 году.

С 2015 по 2023 год, по оценкам, 52,9% подростков, родившихся в 2007 году, были полностью вакцинированы против ВПЧ к 13 годам, в то время как среди тех, кто родился в 2010 году, этот показатель составил 45,8%, согласно отчету.

Это свидетельствует о том, что среди тех, кто родился в 2010 году, охват вакцинацией к 13 годам был подобен уровню до пандемии, но доля полностью вакцинированных была на 7,1 процентного пункта ниже, чем у поколения 2007 года.

"Вакцинация против ВПЧ жизненно важна для предотвращения рака, связанного с ВПЧ", - заявили исследователи ЦДС. "Хотя начальная вакцинация против ВПЧ по году рождения вернулась к уровням до пандемии, необходимы дальнейшие усилия для увеличения охвата вакцинацией против ВПЧ".

Дополнительные методы защиты от ВПЧ включают использование презервативов во время полового акта или, для женщин, прохождение теста на ВПЧ во время обычного мазка Папаниколау.

Увеличение частоты гибели сперматозоидов у мужчин с высокоонкогенными инфекциями ВПЧ может отрицательно сказаться на их репродуктивном здоровье, так как в этих образцах наблюдались более высокие уровни маркеров стресса клеток и более низкие показатели лейкоцитов. Регулярная вакцинация против ВПЧ может помочь предотвратить инфекции ВПЧ, которые в основном передаются половым путем, и снизить риск связанных со здоровьем осложнений.

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