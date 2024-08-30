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Федеральные земли ГерманииНовостиГанновер

Недавние исследования показывают: Бремен занимает последнее место в образовательных достижениях

В немецком контексте образование находится в ведении федеральных штатов. Анализ 16 различных систем образования показывает, что Бремен экономически отстает в отношении образования, но демонстрирует исключительные способности в определенной области.

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- Недавние исследования показывают: Бремен занимает последнее место в образовательных достижениях

Бремен вновь завоёвывает титул самого неэффективного образовательного системы в Германии, согласно годовому отчёту от INSM, группы, поддерживаемой работодателями. Прошлогодний второй, Нижняя Саксония, опускается на восьмое место. С другой стороны, Свободное государство Саксония сохраняет своё положение как академический лидер, возглавляя Рейтинг образования INSM, как и в предыдущие годы.

Эта оценка учитывает 98 факторов, чтобы определить, насколько каждая земля работает над ликвидацией образовательной неравности, способствует подготовке квалифицированных кадров и стимулирует экономический рост. Оценка проводится исключительно с точки зрения экономики образования и также исследует доступность образовательной системы и равномерное распределение образовательных возможностей.

Например, она проверяет соотношение расходов на образование на одного ученика к общему бюджету публичных расходов на одного жителя. Также оцениваются инвестиции в школы и университеты, стандарты ухода за образовательными учреждениями и размер классов.

Полные результаты будут опубликованы во вторник.

Различные земли занимают лидирующие позиции в конкретных областях действий, таких как инфраструктура, качество школ, глобализация или цифровизация. Интересно, что несмотря на последнее место в общем рейтинге, Бремен занимает первое место в области высшего образования/НИОКР, которая охватывает предметы или профессии в областях математики, информатики, естественных наук и технологий.

Это 21-е издание Отчёта об образовании. Полные детали, включая анализ каждой земли, будут представлены во вторник. За последние десять лет наиболее значительные успехи были достигнуты в областях международной интеграции, инфраструктуры и стандартов ухода, согласно директору отчёта, экономисту образования Акселю Плюннекке из IW. "Однако проблемы в областях интеграции, качества школ и образовательной неравности стали гораздо более серьёзными".

Ганновер, являясь частью Нижней Саксонии, может стремиться к улучшению своей образовательной системы, чтобы сократить разрыв с другими землями, особенно в областях интеграции и качества школ, как видно из сравнения с сильными сторонами Бремена в области высшего образования и НИОКР. Инвестиции Ганновера в образовательную инфраструктуру и учреждения могут существенно способствовать его общему улучшению в Рейтинге образования INSM.

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