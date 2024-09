Недавние исследования образцов с рынка скота Ухана подтверждают его признание важным центром распространения первоначальной вспышки COVID-19.

Регионы с наибольшей концентрацией образцов SARS-CoV2 содержат различные виды, такие как собачья лисица, хорейская крыса, собака, европейский кролик, амурский еж, малайская енотовая собака, мунтжак Ревеса, гималайская мармота и масковая циветта.

Недавние открытия усиливают предположение о том, что вирус SARS-CoV2 перешел от животных к людям, а рынок served как важнейший центр его первоначального распространения.

Ученые смогли идентифицировать животных на рынке, используя метagenomic sequencing, который включает в себя анализ всего генетического материала в образце, чтобы определить его происхождение.

Исследование, опубликованное в журнале Cell в четверг, не однозначно устанавливает, что животные были заражены вирусом, но их генетический материал был обнаружен тесно связанным с вирусом, а иногда и на одной и той же палочке. Таким образом, вероятность того, что животные были заражены на рынке, очень высока.

Среди животных на рынке кролики, собаки и собачьи лисицы известны своей восприимчивостью к инфекциям Covid-19, и собачьи лисицы были shown способными передавать инфекцию, что делает их сильным кандидатом на роль животных, которые первоначально передали вирус людям.

Изучение возраста вирусов

Международная группа ученых, ответственная за исследование, также использовала генетический материал из образцов, собранных на рынке, для проведения эволюционного анализа. Этот метод позволяет им оценить происхождение вируса и его ближайшего генетического родственника, оценивая возраст вируса.

ДокторKristian Andersen, старший автор исследования и директор по геномике инфекционных заболеваний в Институте трансляционной медицины Скриппса в Ла-Холья, Калифорния, сказал: "Это похоже на датировку углеродом вирусов".

Определив скорость, с которой вирус Covid-19 мутирует или меняется, можно оценить возраст вируса. Вирус, вызывающий Covid-19, приобретает примерно две генетических мутации в месяц.

Анализ команды suggests, что вирус, вызвавщий пандемию, появился примерно в середине ноября - середине декабря 2019 года. Вирус, обнаруженный на рынке, также появился в то же время, что указывает на то, что они один и тот же.

Если вирус сначала появился где-то еще, а затем попал на рынок, где его распространение было усилено, как предполагает theory утечки из лаборатории, время появления вируса на рынке было бы другим по сравнению с вирусом пандемии. Вирус пандемии имел бы более раннюю дату рождения.

Другие доказательства поддерживают эту theory. Примерно третья часть из 174 первых человек, диагностированных с Covid-19, имели связь с рынком, и многие другие, живущие рядом с рынком, но без прямой связи, также находились под городом с населением 12 миллионов человек.

Когда Андерсен впервые увидел близость этой группы, он был ошеломлен. "Я был шокирован", - сказал он.

При анализе результатов сотен мазков, взятых на рынке в январе 2020 года, Андерсен был поражен концентрацией положительных результатов в окружающей среде на рынке. "Мой мозг был буквально взорван", - сказал он.

Еще одним убедительным доказательством того, что рынок может быть эпицентром пандемии, является наличие как линий "А", так и "Б" вируса, циркулировавших на ранних стадиях пандемии - на мазках, взятых на рынке.

Накапливающиеся доказательства животного происхождения

Андерсен подчеркивает, что ученые никогда не обладали такими подробными данными для какой-либо предыдущей пандемии.

Результаты тесно совпадают с аналогичным анализом, проведенным китайскими учеными, который был опубликован в журнале Nature в 2023 году. Данные, использованные для проведения анализа, некоторое время были предметом международного интереса, когда они были тихо опубликованы на GISAID в марте 2023 года - сайте для обмена генетическими последовательностями вирусов.

ДокторFlorence Debarre, исследователь из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), обнаружила данные в 2023 году и сообщила об этом другим ученым. Она также является соавтором нового исследования с Андерсеном.

"Это добавляет больший вес доказательств", - сказала Дебарре в интервью о новом исследовании. "Поскольку по мере накопления данных все результаты по-прежнему указывают в одном направлении, которое связано с торговлей дикой природой на рынке Хуанан".

Это исследование является последним в серии важных научных статей той же исследовательской группы, которые были опубликованы в ведущих журналах, поддерживая theory о том, что пандемия Covid-19 началась с животного происхождения.

Андерсен признает, что многие люди отвергнут результаты нового исследования из-за его участия в исследовании. Он утверждает, что ему все равно.

"Они просто посмотрят на список авторов в статье и скажут: "О, да, мы не можем доверять ничему из этого", так что и не нужно читать статью", - сказал Андерсен.

Андерсен был ведущей фигурой в международной команде ученых, которые изучали научные доказательства, собранные на ранних стадиях пандемии, чтобы понять, как началась глобальная эпидемия общественного здравоохранения.

Андерсен подвергался интенсивной критике из-за своего меняющегося мнения, первоначально считая, что SARS-CoV2 был разработан в лаборатории в Ухане, которая манипулировала подобными вирусами, но позже опубликовал научную статью, поддерживающую theory о том, что вирус, скорее всего, был передан от животных к людям - событие, называемое прорывом.

Прорывы животных являются обычным местом начала пандемий.

Поддерживатели гипотезы утечки из лаборатории утверждают, что Андерсена повлияли ведущие ученые из Национальных институтов здравоохранения, чтобы изменить свою позицию.

Андерсен опровергает это утверждение, заявляя, что он просто изменил свою theory в ответ на доказательства, противоречащие его первоначальным убеждениям, как это часто бывает среди ученых.

Дебарре признает, что и она первоначально считала, что вирус имеет лабораторное происхождение.

"Вероятность происхождения вируса из лаборатории является правдоподобным сценарием. Это была реальная возможность, заслуживающая серьезного рассмотрения, которую мы действительно рассмотрели", - сказал Дебарре.

Андерсен, как она отмечает, широко признан первым сторонником теории утечки из лаборатории.

"Мы все были открыты для возможности утечки из лаборатории, но как ученые, мы следуем данным. И на данный момент все доступные данные указывают на событие перехода от животных, скорее всего, произошедшее на рынке Хуанан", - заключил Дебарре.

Уроки прошлых пандемий

Определение происхождения SARS-CoV2 является критическим не только для понимания вспышки Covid-19, но и для предвидения будущих пандемий.

Андерсен утверждает, что после пандемии были предприняты значительные усилия по укреплению безопасности лабораторий и минимизации риска выпуска опасных вирусов. Однако он подчеркивает, что меньше внимания уделяется неконтролируемой торговле дикими и одомашненными животными, что по-прежнему представляет значительные риски.

Подпишитесь на еженедельную рассылку CNN Health

Подпишитесь здесь, чтобы получать «Результаты» с доктором Санджаем Гуптой каждую пятницу от команды CNN Health.

"Как часто обсуждалась незаконная торговля дикой фауной, годовой оборот которой в Китае составляет более $50 миллиардов?" - вопрошает Андерсен.

Андерсен также обращает внимание на наличие вируса гриппа H9N2 - еще одного потенциально опасного вируса - в образцах с рынка Хуанан.

"Это serves as a chilling reminder that SARS-CoV2 wasn't unique in that regard. It was just a virus that found itself in the right place at the right time", - заключил Андерсен.

Тот же сценарий, который развернулся в Ухане в 2019 году, может происходить сейчас с вирусом H5N1 птичьего гриппа на птицефермах и молочных фермах в Соединенных Штатах. Пока вирус распространяется, "это вопрос случая", - сказал Андерсен.

Хотя Андерсен согласен с тем, что должно быть более строгое наблюдение за исследованиями вирусов в лабораториях, он считает, что больше внимания следует уделять рынкам животных.

"И настоящая угроза, которая маячит перед нами, - это незаконная торговля дикой фауной, тема, которая, похоже, не получает должного внимания", - утверждает Андерсен.

Результаты анализа генетического материала свидетельствуют о том, что вирус Covid-19, вызывающий серьезные проблемы со здоровьем, мог происходить от животных, продаваемых на рынке, в частности, от собак, кроликов и собак, которые известны своей восприимчивостью к инфекциям Covid-19.

После вспышки доктор Кристан Андерсен подчеркнул важность понимания происхождения вирусов, подобных SARS-CoV2, не только для решения текущей пандемии, но и для предвидения будущих угроз здоровью, особенно в контексте незаконной торговли дикой фауной, которая представляет значительные риски.

Читайте также: