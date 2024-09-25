Недавний конфликт между Sky и DAZN неожиданно принес радость спортивным клубам.

Следуя решению в споре между DAZN и Немецкой футбольной лигой (ДФЛ), руководители клубов появились в приподнятом настроении. Руководитель ДФЛ готовился к новому раунду многомиллиардной игры в покер, и после арбитражного решения стало ясно, что клубы могут получить значительную выгоду.

Клубы, представляющие первую и вторую лиги, оказались в более выгодном положении благодаря возобновлению аукциона по передаче медиаправ. Перед началом первого аукциона в весне клубы опасались возможного снижения доходов, но теперь рост seemed достижимым. Этот сдвиг произошел благодаря знанию о максимальных предложениях DAZN и Sky за пакет B во время первой попытки, и теперь оба претендента, вероятно, повысят свои предложения, чтобы любой ценой получить пакет.

Пакет B состоит из примерно 196 игр в сезоне

В заявлении DAZN подтвердил свою приверженность в качестве лучшего партнера для ДФЛ, клубов и болельщиков немецкого футбола. Sky был еще более прямолинеен: "Мы уверены, что сможем продолжить предоставлять нашим зрителям лучший опыт просмотра Бундеслиги и оставаться ведущим спортивным провайдером."

Пакет B включает в себя игры в 3:30 в субботу, пятничные вечерние матчи и матчи за выживание – всего 196 игр в сезоне. ДФЛ приостановил аукцион по передаче немецкоязычных медиаправ на четыре сезона, начиная с 2025/26 по 2028/29, из-за спора с DAZN, так как Sky все еще владел правами на прямую трансляцию до конца текущего сезона.

DAZN чувствовал себя обиженным, так как его предложение, якобы стоимостью 400 миллионов евро в год или 1,6 миллиарда евро в целом, было отклонено несмотря на свою финансовую привлекательность. Однако ДФЛ не принял финансовые гарантии DAZN, в результате чего пакет B был присужден Sky при подаче более низкого предложения (по-видимому, 320 миллионов евро в год).

DAZN придется преодолеть еще одно препятствие

Впоследствии DAZN обратился в арбитражный суд, добившись переноса аукциона. Однако поздно вечером ДФЛ объявил о принятии арбитражного решения после заседания президиума, отметив, что "в ближайшие дни после тщательного правового обзора будет рассмотрено дальнейшие шаги."

Но DAZN предстоит преодолеть не только вызов от Sky – впереди еще одно препятствие: требование ДФЛ о банковской гарантии в новых правилах аукциона. Ассоциации лиг заявили, что они "рассмотрят" случаи, когда "гарантии или подтверждения" могут стать необходимыми в процессе подачи предложений. DAZN придется преодолеть это дополнительное испытание по сравнению с первой попыткой.

Кроме того, клубы, основным источником дохода которых являются медиаконтракты, могут выиграть от дополнительного внимания к предложениям и воспринимаемой стоимости прав. Это может привлечь новых участников, что может перевесить недостатки отсрочки аукциона в плане планирования безопасности. Доход от аукциона потенциально может превзойти ожидания. Текущий сезонный доход клубов составляет примерно 1,1 миллиарда евро. Тем не менее, количество необходимых подписок и размер абонентской платы остаются столь же неопределенными, как и в первой попытке.

Немецкая футбольная лига (ДФЛ) объявила, что клубы, в том числе из первой и второй лиг, получат выгоду от возобновленного аукциона пакета B, состоящего из 196 игр в сезоне. DAZN, который обратился в арбитражный суд со своим спором, теперь сталкивается с дополнительным испытанием в виде требования банковской гарантии в новых правилах аукциона, установленных ДФЛ.

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