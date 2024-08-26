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Недавняя встреча со Свеном-Гораном Эриксоном

ОЩУЩАЯ РЯД ЧУВСТВ: Бекхем ДЕЛИТСЯ ПРОЩАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕЙ С СВОИМ ПРЕЖНИМ НАСТАВНИКОМ, СВЕН-ГОРАН ЭРИКСОНОМ

 and  Christian Meier
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- Недавняя встреча со Свеном-Гораном Эриксоном

Дэвид Блоку (49) выразил свои чувства к бывшему боссу Свену-Горану Эрикссону (1948-2024) в инстаграм-посте. Бывший тренер национальной сборной Англии скончался 26 августа 2024 года от рака поджелудочной железы, как объявила его семья.

Блоку поделился видео их последней встречи в доме Эрикссона в Сунне, Швеция. На видео они гуляют по территории. Блоку подписал пост: "Мы смеялись, плакали и знали, что это 'прощай'... Спасибо, Эрикссон, за то, что ты был собой - страстным, полезным, расслабленным и настоящим джентльменом".

Последние слова Эрикссона Блоку: "Все будет хорошо"

Эрикссон передал Блоку капитанскую повязку в 2001 году. Блоку затем написал: "Я навсегда буду благодарен за то, что выбрал меня в качестве капитана, но я буду ценить эти последние моменты с тобой и твоими близкими... Спасибо, Эрикссон, и, кстати, твои последние слова мне: 'Все будет хорошо'".

Эрикссон сообщил о своем диагнозе в январе, врачи дали ему максимум год. Он сам рассказал о встрече с Блоком в интервью шведской радиостанции P4 Värmland в июне, сказав, что Блоку приехал с поваром и дорогой коробкой вина, в том числе с бутылками '48 и '82 годов, которые он выиграл Кубок УЕФА с IFK Göteborg. Эрикссон также похвалил Блока, сказав: "Он настоящий. Он мог бы быть придурком, но он полная противоположность".

Принц Уилли также отдает дань уважения

Блоку не единственный, кто отдает дань уважения шведскому тренеру. Многие клубы, с которыми работал Эрикссон, выразили свои соболезнования бывшему тренеру в социальных сетях после новости о его смерти. Принц Уилли (42) также почтительно отозвался о покойном тренере. "Я встречался с ним несколько раз, когда он был тренером национальной сборной Англии, и всегда был впечатлен его обаянием и страстью к футболу", - написал Уилли в твиттере. "Мои мысли с его семьей и друзьями. Настоящий джентльмен футбола", - заключил президент ФА.

После известия о смерти Эрикссона Блоку охватила скорбь. Его эмоциональный пост в инстаграм был наполнен воспоминаниями и теплыми словами о их связи.

Оптимистичные последние слова Эрикссона "Все будет хорошо" продолжали звучать в сердце Блока, утешая его в период скорби.

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