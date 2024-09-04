- Нечасто беспилотные летательные аппараты отсутствуют <unk> Госсекретарь дает подробные сведения.

Общие случаи якобы вторжений дронов в коммерческой зоне в Brunsbüttel, как сообщает государственный секретарь внутренних дел Магдалена Финке, как правило, являются случаями неправильной идентификации. Как она объяснила на заседании комитета по внутренним и правовым вопросам ландтага в Kiel, многие случаи были вызваны самолетами, вертолетами, спутниками, освещением или небесными телами. "Особенно ночью, неправильная идентификация особенно вероятна из-за отсутствия глубины восприятия и главным образом при плохих погодных условиях", - добавила она.

Финке сообщила, что коммерчески доступные дроны были идентифицированы в некоторых случаях, и операторы были обнаружены силами, вовлеченными в происшествие. Однако в некоторых случаях осталось неясным с абсолютной уверенностью, если неизвестные дроны с неоднозначным дизайном и происхождением пролетали над промышленной зоной. Расследования продолжаются.

В результате, количество вторжений дронов во время расследования уменьшилось.

Расследование шпионажа

Согласно "Der Spiegel", полеты дронов над парком ChemCoast в Brunsbüttel начались примерно в начале августа. С 8 августа и по несколько ночей подряд якобы видели до четырех дронов над этим местом.

В свете подозрений в шпионаже с целью саботажа прокуратура в Фленсбурге, занимающаяся вопросами государственной безопасности, начала расследование. Различные СМИ называют Россию возможным подозреваемым.

Финке подчеркнула важность углубления сотрудничества между федеральными землями и федеральными органами власти в вопросах защиты от дронов.

Расследование прокуратуры в Фленсбурге было начато из-за подозрений в шпионаже, предполагающих потенциальную саботаж через полеты дронов. Несмотря на раскрытие Финке идентифицированных дронов в некоторых случаях, необъяснимые случаи преступлений с дронами, такие как неизвестные дроны с неоднозначным дизайном и происхождением, по-прежнему представляют собой вызов.

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