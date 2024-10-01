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Небольшой вклад немецких корпораций в предприятия в Украине.

 and  Carmen Simpson
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Канцлер Шольц и президент Украины Зеленский перед началом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в...
Канцлер Шольц и президент Украины Зеленский перед началом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, которая проходила в Нью-Йорке.

Небольшой вклад немецких корпораций в предприятия в Украине.

Германия часто поддерживает Украину финансово, но немецкие компании редко получают контракты в этой стране, согласно исследованию Восточного комитета немецкой экономики. Проблема заключается в том, что финансирование Украины не связано с участием немецких компаний в тендерах, что позволяет поставщикам из Турции или Китая побеждать, делая ставку на низкую цену, а не на качество.

Несмотря на расширение украинской экономики и рост торговли между Германией и Украиной, немецкие компании испытывают смешанные чувства по поводу своей деятельности в этой стране. Тем не менее, количество поездок компаний-членов Восточного комитета в Украину, в частности в Киев и западную область вокруг Львова, снова возросло.

Возможности для роста немецких компаний в Украине видятся в секторах строительства, обороны, сельского хозяйства, ИТ и возобновляемых источников энергии. Однако компании указывают на неопределенность в страховании бизнес-поездок и дефицит вариантов финансирования инвестиционных проектов как на основные препятствия. "Частные финансовые институты неохотно финансируют проекты из-за негативного рейтинга Украины международными рейтинговыми агентствами из-за ситуации с конфликтом", - объяснил глава Восточного комитета Михаэль Хармс.

Прогресс в борьбе с коррупцией

Инвестиции немецкого правительства пока не принесли успеха. В Украине еще не создан банк по восстановлению, подобный немецкому KfW. По словам Восточного комитета, только компании, работающие на собственном капитале или в соответствии с международными банками развития, активно участвуют в проектах.

В сфере антикоррупционных мероприятий наблюдается некоторый прогресс. Экономисты прогнозируют рост Украины в 2024 году. Торговля между Германией и Украиной за первые семь месяцев 2024 года показала сильный рост более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на положительный рост торговли между Германией и Украиной и возможности для немецких компаний в секторах, таких как строительство, оборона, сельское хозяйство, ИТ и возобновляемые источники энергии, экономика остается сложной из-за неопределенности в страховании и ограниченных вариантов финансирования инвестиционных проектов. Это разочаровывает немецкие компании, как видно из отчета Восточного комитета, который указывает на то, что поставщики из Австралии или Китая часто выигрывают тендеры из-за более низких ставок, игнорируя качество.

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