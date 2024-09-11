Небольшой триумф Apple служит неудачей в их обширной схеме уклонения от налогов.

Длительная Антитрестовская Битва Завершается Победой ЕС над Apple. Настоящая Победа: Способность ЕС Бороться с Налоговым Евангелизмом Корпораций.

Маргрете Вестager, комиссар ЕС по конкурентной политике, уходящий в отставку в конце ноября, может отметить значительное достижение. Решения Европейского суда по правам человека по делам Google и Apple укрепляют многолетнюю кампанию Вестagers против доминирования крупных технологических компаний и международных корпораций на рынке и налогового мошенничества. Решение по Apple, в частности, служит триумфом Вестagers перед уходом на пенсию.

Оно знаменует собой кульминацию почти десятилетней борьбы против самого богатого и могущественного корпорация в мире. В 2016 году Вестager признала секретные налоговые соглашения Ирландии с Apple незаконной государственной помощью, что привело к возврату Apple 13 миллиардов евро. Европейский суд по правам человека отменил апелляцию Apple в низшей инстанции и поддержал решение Вестagers: чрезмерные налоговые льготы, предоставленные Ирландией Apple - то есть уплата менее 1% налога на прибыль в период с 2003 по 2014 год - противоречили честной конкуренции.

Это завершает самую длительную антитрестовскую тяжбу в истории. В Твиттере Вестager назвала это "великой победой для граждан Европы и налоговой справедливости". С юридической точки зрения, это конец. Для Вестagers это достойный уход. Но для ЕС это всего лишь первый шаг. Неспособность Брюсселя бороться с налоговыми схемами Apple показывает, что эффективные правительственные меры против интернет-гигантов необходимы для борьбы с самонадеянностью. К сожалению, правительства иногда не хватает смелости действовать. В результате, технологические гиганты переключились на альтернативные налоговые убежища.

Apple: Примечательный и Незаметный Налогоплательщик (в ЕС)

Неудивительно, что Apple разочарована решением. Компания подтверждает, что платит все необходимые налоги там, где работает. "Этот случай не о том, сколько налогов мы платим, а тому правительству, которое их платит", - заявила компания.

Это правдивое заявление, но и суть проблемы: хотя Apple входит в число крупнейших налогоплательщиков США, она почти полностью избежала уплаты налогов с прибыли в ЕС благодаря сложным финансовым маневрам в Ирландии. В 2013 году отчет Сената США раскрыл финансовые уловки Apple, которые, как сообщается, обошлись в миллиарды долларов для налогоплательщиков, не являющихся гражданами США. Несмотря на миллионы продаж iPhone и приложений по всей Европе, от Стокгольма до Барселоны, Apple переводила свою прибыль через патентные записи в ирландские филиалы-пустышки. Затем эти прибыли, в основном безналоговые, переводились в офшорные карибские налоговые убежища.

Поскольку официальная штаб-квартира Apple находилась в Ирландии, она не облагалась налогом в США. Более того, поскольку "управляемая из США виртуальная штаб-квартира" патентов Apple считалась работающей в США, она почти не платила налогов в Ирландии благодаря уникальной правовой лазейке, существовавшей с 2003 по 2015 год: компании могли законно избежать уплаты налогов в Ирландии, если они управлялись и контролировались где-то еще.

Богатые Устремления Apple

Чтобы получить такое финансовое преимущество, Apple воспользовалась уникальной лазейкой в ирландском налоговом законодательстве, пытаясь собрать лишь малую часть международных налоговых доходов технологических гигантов в глобальной налоговой конкуренции между правительствами. Не только Apple, но и почти все международные корпорации использовали этот трюк, чтобы хранить миллиарды в карибских налоговых убежищах. Международный валютный фонд (МВФ) оценил, что около 40% глобальных инвестиций служат исключительно для налогового мошенничества, а не для реальных, продуктивных инвестиций.

Перемещения Налогов Распространяются

Иронично, но и Apple, и Ирландия в течение многих лет сопротивлялись требованиям уплаты налогов от Брюсселя. Это указывает на то, что проблема была в основном политической, а решение Вестagers по задним налогам Apple служило проверкой на годы политической бездеятельности ЕС по налоговому мошенничеству. Вестagers стремилась продвигать политику конкурентной политики там, где правительства не справлялись.

В конечном итоге, не судебные решения привели к изменениям; Ирландия отменила "Двойное ирландское" в 2015 году под международным давлением после объявления Вестagers о целевом нацеливании на Apple. Ранее правительства, такие как Ирландия, Мальта, Кипр, Нидерланды и Люксембург, препятствовали более строгим, единым правилам, предпочитая статус-кво.

В 2021 году почти 140 стран согласились с минимальным глобальным налогом в 15% для multinational corporations, включая налогоплательщиков ЕС, такие как Ирландия, Венгрия и Эстония. Лауреат Джозеф Стиглиц выразил обеспокоенность в годовом отчете, что эта знаменательная договоренность была в значительной степени неэффективной из-за лазеек и особых правил, принося менее 5% глобальных налоговых доходов multinational corporations. "Мы должны убедиться, что те, кто находится на вершине лестницы доходов, выполняют свои налоговые обязательства", - подчеркнул Стиглиц.

После того, как Маргрете Вестagers одержала значительную победу над Apple в антитрестовской битве ЕС, она отпраздновала решение Европейского суда по правам человека, назвав его великой победой для граждан Европы и налоговой справедливости. Способность ЕС бороться с тактическими уловками Apple по налоговому мошенничеству является важным шагом на пути к тому, чтобы технологические гиганты платили справедливую долю налогов.

Историческое решение Apple служит напоминанием о необходимости эффективных правительственных мер против налогового мошенничества корпораций. Хотя Apple платит налоги там, где работает, ее использование сложных финансовых уловок для избежания уплаты налогов с прибыли ЕС подчеркивает необходимость более строгих правил для предотвращения подобных практик.

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