- Небольшой самолет попал в аварию <unk> пассажиры получили легкие травмы.

После крушения небольшого самолета недалеко от Рюдесхайма на Рейне два человека получили легкие травмы. "Удивительно, что пассажиры не получили более серьезных травм", - сказал начальник пожарной охраны района Михаэль Эхрессманн. Цессна столкнулась с деревьями в лесу вскоре после маневра за аэродромом для планеров, сообщается.

Самолет столкнулся с несколькими деревьями и получил значительные повреждения, части крыльев оторвались. Двое мужчин, предположительно в возрасте от сорока до шестидесяти лет, уже покинули маленький самолет, когда прибыли экстренные службы. Пожарной охране удалось предотвратить утечку топлива из самолета, и огонь не разгорелся.

Предварительный анализ указывает на то, что это было учебное упражнение, сообщил Эхрессманн. Самолет взлетел из Mainz-Finthen. По словам начальника пожарной охраны района, перед крушением, вероятно, произошла навигационная ошибка над аэродромом. На месте происшествия присутствовало около восьмидесяти сотрудников экстренных служб. Расследование причин крушения продолжается.

В результате аварии самолет столкнулся с несколькими деревьями и получил серьезные повреждения. Несмотря на близость и силу удара, двоим мужчинам удалось покинуть самолет, прежде чем он загорелся.

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