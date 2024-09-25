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Неблагоприятные погодные условия заставляют отложить матчи плей-офф с участием Атланты Брейвс и Нью-Йорк Метс.

 and  Anne Legman
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В поле в Пуэбло-Бэнке в Атланте установлена ткань, защищающая от дождя, что привело к переносу...
В поле в Пуэбло-Бэнке в Атланте установлена ткань, защищающая от дождя, что привело к переносу обеих игр Нью-Йорк Метс - Атланта Брэйвз во вторник и среду из-за неблагоприятных погодных условий.

Неблагоприятные погодные условия заставляют отложить матчи плей-офф с участием Атланты Брейвс и Нью-Йорк Метс.

В среду и четверг запланированные матчи между Нью-Йорк Метс и Атланта Брэйвз в Труист Парк были отменены из-за "неблагоприятных погодных условий по прогнозу".

Изначально планировалось завершить сезон MLB в воскресенье, но теперь он продлевается на следующую неделю. Отмененные игры состоятся в понедельник в рамках стандартного двойного матча на Труист Парк.

Отмены произошли по мере приближения урагана Хелен, сопровождаемого холодным фронтом, который принес медленно движущуюся линию дождей и гроз на среду.

Слияние этих двух элементов привело к необычайно интенсивной погодной ситуации в Северной Джорджии, согласно оценке Национальной службы погоды.

Серия между этими двумя соперниками лиги считалась одной из ключевых в сезоне MLB 2024 года, играя важную роль в обеспечении мест в плей-офф.

В настоящее время Метс опережают Брэйвз на одну игру в борьбе за уайлд-кард. В то же время Брэйвз отстают всего на полигры от Аризона Даймондбэкс за третье и последнее место в плей-офф.

На этой неделе Метс отправляются в Милуоки, чтобы встретиться с Брюэрс, в то время как Брэйвз принимают Канзас-Сити Роялс на своем поле.

Первый бросок в понедельник запланирован на 13:10 по восточному времени.

Отмененные игры являются временным препятствием в интенсивной конкуренции между Метс и Брэйвз, так как спортивное событие зависит от благоприятных погодных условий. Интенсивная погодная ситуация, вызванная ураганом Хелен и холодным фронтом, привела к многочисленным отменам в сезоне MLB.

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