- Неблагоприятный бизнес-климат: ХАБА планирует сократить численность персонала почти на 100 рабочих мест

Проблемы у производителя игрушек и мебели Haba: уволено 450 сотрудников за новогодние праздники, еще 97 последуют

Предприятие по производству игрушек и мебели Haba в Бад-Родахе, Бавария, все еще борется за стабильность. Компания уже уволила около 450 сотрудников в новогодние праздники и планирует уволить еще 97 человек. Haba договорилась о программе переобучения для пострадавших сотрудников, которая может продлиться до 12 месяцев, сообщила компания.

В целях финансовой оптимизации компания перестроит руководящие должности, упростит бизнес-процессы и укрепит связи внутри группы компаний Haba. Haba винит плохие рыночные условия, подобные тем, которые испытывают многие компании в различных отраслях, в качестве причины этих изменений. Обо всех этих решениях было сообщено всей рабочей силе и непосредственно заинтересованным сторонам руководством и профсоюзом в понедельник.

"К сожалению, другого выхода нет"

"Принятие такого решения всегда болезненно, но, к сожалению, другого выхода нет. Мы должны сократить расходы и сделать компанию конкурентоспособной в будущем", - заявил CEO HabaMario Wilhelm, цитируя компанию. Ранее состоялись конструктивные переговоры с профсоюзом. Компания осознает свою ответственность и проводит изменения в персонале в социально приемлемой форме, заявил Вильгельм.

Haba сохраняет оптимистичный взгляд на свой среднесрочный и долгосрочный бизнес-потенциал. Компания планирует расширить свою дистрибьюцию в будущем, тем самым извлекая выгоду из рыночных возможностей и приближаясь к клиентам.

В сентябре прошлого года Haba подала заявление о банкротстве в собственном управлении и уволила около 450 человек в ходе процесса. Haba также прекратила деятельность под брендом Jako-o и закрыла свой производственный сайт по изготовлению мебели в Айзлебене, Саксония-Анхальт. Haba завершила процедуру банкротства 1 марта этого года.

Металлик: Вопросы все еще не решены

С точки зрения Metallick, недавние увольнения Haba не стали сюрпризом. Сотрудники сообщили о своих тревогах профсоюзу в июне, когда производство не работало на полную мощность. Недавние действия компании указывают на то, что Haba все еще не полностью решила свои проблемы даже после завершения процедуры банкротства, заявил представитель Metallick в Кобурге. Остается увидеть, сможет ли Haba снова генерировать большие продажи в ближайшие месяцы.

Хорошая новость в том, что для 97 пострадавших сотрудников будет доступна программа переобучения. Эта модель уже доказала свою эффективность для многих бывших сотрудников Haba в прошлом. Как объявил профсоюз в конце июня, более 70% из примерно 230 бывших сотрудников Haba, которые перешли на программу переобучения 1 января, нашли новые рабочие места.

Несмотря на сложную рыночную ситуацию, вокруг сотрудников Haba царит неопределенность, заявил Metallick. Ранее представитель Haba описал развитие бизнеса как трудное.

Чтобы улучшить финансовые показатели, Haba планирует перестроить свою управленческую структуру и упростить бизнес-процессы, что может потребовать увольнения еще 97 сотрудников. Несмотря на недавнее банкротство и увольнения, другие пострадавшие сотрудники нашли успех через программы переобучения.

Лицом к лицу с продолжающимися финансовыми трудностями, Haba решила сократить расходы и уволить больше сотрудников, что вызвало огорчение среди рабочей силы. Однако у компании есть история успешных программ переобучения для уволенных сотрудников.

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