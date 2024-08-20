- Небесные тела смотрят на шип Носсентина/Швинца

В малонаселенной местности Носсентинер/Швитцер Хайде, расположенной в Мекленбург-Передней Померании, по ночам по-прежнему царит темнота. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться нетронутым видом звездного неба и полюбоваться созвездиями. По словам директора природного парка Рафаэля Коха, ежегодно около 10 000 посетителей приезжают сюда, чтобы полюбоваться этим зрелищем. "Интерес растет", - говорит он. "Теперь это наша главная достопримечательность".

Популярными занятиями являются экскурсии на звезды и ночные прогулки на каноэ по местным водоемам. По данным местного туристического совета, сезон созерцания звезд начинается с концом лета, когда темнеет раньше.

Делюкс созерцание звезд

Управление природным парком уже давно культивирует созерцание звезд как туристическую достопримечательность региона. Они создали десять станций в природном резерве, каждая из которых оснащена удобными лежаками для созерцания звезд. На табличках объясняются летние и зимние звездные небеса, говорит Кох. С помощью QR-кода можно получить дополнительную информацию о различных темах, таких как фазы луны, световое загрязнение и ночные животные. "Каждая станция для созерцания звезд имеет свою уникальную тему".

По словам Коха, Носсентинер/Швитцер Хайде является одной из наименее населенных областей в Германии, что означает, что световое загрязнение здесь минимально. "В этом раю для созерцания звезд плотность населения составляет девять человек на квадратный километр". Средняя плотность населения по стране, согласно Федеральному статистическому управлению (2021 год), составляет 238 человек на квадратный километр.

Меньше света - лучше

Кох хочет привлечь больше любителей звезд в природный резервуар между Шверинер Зее и Мюриц, получив признание темного неба от Международной ассоциации темного неба (IDA). "Мы продвигаемся к выполнению окончательных условий IDA", - говорит Кох. В основном это касается освещения в 19 общинах в природном резерве.

Новые лампы будут светить только там, где это необходимо, и не выше горизонта в ночное небо. Свет, который будет более оранжевым, чем ярко-белым, не будет содержать ультрафиолетового излучения, объясняет государственный туристический совет. Кох ожидает, что две трети освещения будут обновлены в обозримом будущем. Затем они, скорее всего, получат сертификат и у них будет десять лет, чтобы завершить остальное.

Посетители, которых привлекает Носсентинер/Швитцер Хайде, часто приезжают из соседних стран, заинтересованные наименее населенной областью Германии и ее минимальным световым загрязнением. Правительство Германии признает эту область одной из наименее населенных, с девятью жителями на квадратный километр.

Читайте также: