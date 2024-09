- Небесный дьявольский дрон сжигает наземные позиции с высоты.

Новая леденящая душу форма ведения войны террора заявила о себе. Видео показывает, как дрон поджигает целую линию деревьев. Эти узкие полосы леса типичны для украинских пейзажей, они были посажены в советскую эпоху для предотвращения эрозии почвы и сейчас служат барьерами для оборонительных позиций и бункеров.

Термит горит с интенсивной жарой

Этот дрон не распыляет топливо, как традиционный огнемет; вместо этого он обрушивает термит на противника. Термит — это смесь оксида железа и алюминиевых гранул, воспламеняемая источником зажигания. Он генерирует температуру до 2400 градусов Цельсия, обычно используемую для сварочных работ. В этом контексте он действует как "супернапалм", горящий вдвое интенсивнее. Однажды зажженный, его трудно остановить. Его температура плавит сталь, броню, одежду и даже человеческую плоть. На видео он поджигает ряд деревьев.

Термит хранится в контейнере дрона и обрушивается на врага. Даже в небольших количествах он может оказаться смертельным. В больших дронах, несущих более 40 килограммов полезной нагрузки, последствия более разрушительны. Обе стороны претендуют на видео, но вероятно, что им было ответственно украинское 108-е отдельное бригадное тактическое подразделение, назвавшее эту систему "Дракон-Дрон". Этот вид дронов может вернуть ужасные атаки напалма американских сил во Вьетнаме.

Быстрая эволюция в ведении войны дронами

Все инновации в ведении войны дронами часто сталкиваются с проблемой, что идея может запустить развитие, а техническое исполнение относительно просто. В результате противники могут быстро воспроизвести собственное изобретение. Дрон "Дракон" вновь подчеркивает головокружительный темп инноваций с этими оружиями. За несколько недель были достигнуты впечатляющие успехи.Russians are increasingly using drones controlled by fiber-optic cables on a larger scale, making them resistant to signal jammers.

Киев успешно повысил высоту полета простых квадрокоптеров, позволяя им перехватывать разведывательные дроны России.Russians continue to struggle to catch up with the Ukrainians in heavy drones. Ukrainian Iskander units have been equipped with their own surveillance drones, significantly reducing the time between target inspection and strike, thus enhancing hit rates.

Видео из России свидетельствуют о том, что теперь камикадзе-дроны напрямую управляются коммандос и используются в качестве альтернативы противотанковым ружьям или противотанковым ракетам. Эта тактика исключает необходимость в разведывательном дроне для обнаружения цели; вместо этого солдаты засады и атакуют при обнаружении цели.

Использование дронов, оснащенных термитом, обеими сторонами конфликта свидетельствует о быстрой эволюции в ведении войны дронами, с украинским "Дракон-Дроном", который устанавливает новый стандарт разрушения. Этот самолет, способный обрушивать термит на позиции врага, генерирует температуру до 2400 градусов Цельсия и может плавить сталь и человеческую плоть при воспламенении.

Читайте также: