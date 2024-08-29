- Не во всех странах можно зарегистрироваться онлайн с помощью мыши.

Нажатие кнопки мыши для регистрации транспортных средств используется недостаточно в Саксонии, как показано в отчете министерства транспорта. Отчет показывает, что 95% таких административных процедур все еще проводятся лично в течение года, при этом несколько районов отстают в цифровых услугах. В частности, регистрацию транспортных средств нельзя обработать в цифровом виде в Гёрлице, Баутцене, Средней Саксонии, Рудных горах, Вогтланде и Северной Саксонии.

Отчет показывает, что по всей стране интернет-базируемая регистрация транспортных средств (i-KfZ) использовалась примерно 1,21 миллиона раз в течение года. Районы Инголштадт в Баварии и Хильдбургхаузен в Тюрингии лидируют с показателями 21,1% и 20,4% соответственно.

Экономия наличных с помощью цифровой регистрации

По данным отчета, самой распространенной причиной использования онлайн-услуги является снятие с регистрации транспортных средств или обновление имен и адресов. Это не только экономит время, но и деньги. Онлайн-регистрация транспортных средств стоит 16,30 евро по сравнению с 30,60 евро в отделении, а снятие с регистрации онлайн стоит 2,70 евро по сравнению с 16,80 евро в отделении.

Министр транспорта Германии Волькер Виссинг (СВП) считает это важным шагом к модернизации администрации и облегчению бремени для граждан, органов власти и бизнеса. "Это осязаемая цифровизация, которая значительно улучшает повседневную жизнь". Он призвал не подключенные муниципалитеты ввести эту услугу и призвал к более активному продвижению предложения.

Отчет показывает, что хотя Саксония отстает в цифровой регистрации транспортных средств, по всей стране в течение года было завершено более 1,21 миллиона таких процедур онлайн. Кроме того, использование интернета для регистрации и снятия с регистрации транспортных средств может значительно сэкономить деньги, так как онлайн-услуги дешевле их физических аналогов.

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