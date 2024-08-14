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Федеральные земли ГерманииНовостиТорговля

Не праздник: "День Саар-Франции" в двух мостах

В Рейнланд-Пфальце День Вознесения Девы Марии — обычный рабочий день, и муниципалитеты всегда рады принимать гостей из Саара и со стороны Франции. Однако в этом году это также прощание.

 and  Viktoria Klein
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Одновременно с прощанием с шестомстера Рафаэлем Холцдеппе проходит День саарландцев-французов.
Одновременно с прощанием с шестомстера Рафаэлем Холцдеппе проходит День саарландцев-французов.

- Не праздник: "День Саар-Франции" в двух мостах

К традиционному "Дню Саарланда/Французскому дню" город Цвайбрюккен в Пфальце вновь откроет двери для гостей из-за границы в четверг - так как Мария Взятие на небо не является выходным днем в Рейнланд-Пфальце. "Тем более, этот день празднуется вместе с соседями в Розовом городе", - сказала мэр города Петра Штрикер. Торговцы в Цвайбрюккене, расположенном на границе трех стран, также с нетерпением ждут саарландцев и французов.

Символическая граница с пешеходной зоной в самом маленьком независимом городе Германии с населением около 35 000 человек будет открыта в 11:00, объявила Штрикер. Это напоминает время, когда Саарланд и Пфальц были разделены государственными границами.

Планируется сопутствующее мероприятие на тему высоты - и не случайно: чемпион мира по полевому бою 2013 года и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года Рафаэль Холцдеппе завершит свою карьеру в качестве элитного спортсмена в четверг. 34-летний уроженец Цвайбрюккена объявил о конце своей карьеры.

Праздничный день Марии Взятие на небо действует в Саарланде и для католических общин в Баварии, а также во Франции.

Торговцы в Цвайбрюккене, расположенном на границе трех стран, особенно ждут притока саарландцев и французов в День Саарланда/Французский день, так как такие мероприятия создают большие возможности для торговли. После этого праздника Саарланд и Цвайбрюккен продолжают укреплять тесные экономические связи через торговлю.

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