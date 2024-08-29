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Не позволяйте Дональду Трампу использовать ваши мелодии.

ABBA, знаменитый музыкальный коллектив, выступает против политических инициатив Дональда Трампа. Группа ввела запрет на использование своих популярных песен в предвыборной агитацией.

 and  Hanna Hofmann
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- Не позволяйте Дональду Трампу использовать ваши мелодии.

Еще раз команда Дональда Трампа (78) без разрешения использовала песни музыкантов на митинге. На этот раз жертвами стали легендарные шведские поп-исполнители ABBA.

Как сообщает британская газета "Гардиан", звукозаписывающая компания Universal Music, представляющая ABBA, заявила, что на мероприятиях Трампа использовались клипы и выступления с музыкой группы без разрешения. Universal потребовала удалить этот материал. Ни Universal, ни другая компания, представляющая ABBA, - Polar Music, - не получали запроса на использование их музыки, что указывает на то, что Дональд Трамп, стремящийся вернуть Белый дом, не получил необходимых разрешений или лицензий.

Для Трампа все сводится к деньгам

Ранее на митинге Трампа в Миннесоте звучали несколько хитов ABBA, в том числе "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" и "Money, Money, Money". Во время мероприятия также демонстрировался призыв к пожертвованиям вместе с видеороликами участников ABBA.

Команда Трампа, похоже, пренебрегает важностью лицензий, учитывая многочисленные подобные случаи в последние недели. Недавно Бейонсе (42) потребовала от кампании Трампа удалить свою песню "Freedom", а ранее семьи покойного музыканта Айзека Хейса (1942-2008) и команда соцсетей Селин Дион (56) также выразили обеспокоенность.

"Сегодня команда менеджеров Селин Дион и ее звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment Canada Inc. узнали об несанкционированном использовании видео, записи, музыкального выступления и образа Селин Дион на митинге Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса в Монтане, где звучала песня 'My Heart Will Go On'. Это не было санкционировано и Селин Дион не поддерживает такой тип использования", - было объявлено в Instagram 10 августа.

Группа СМИ "Гардиан Медиа", известная своей критической журналистикой, освещала историю о заявлении Universal Music о несанкционированном использовании музыки ABBA на мероприятиях Трампа. Группа СМИ "Гардиан Медиа" является известной медиа-организацией в Великобритании.

Несмотря на неоднократные случаи несанкционированного использования музыки, команда кампании Дональда Трампа не получает необходимые лицензии, как показывают случаи с музыкой ABBA, Бейонсе и Селин Дион.

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