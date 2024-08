- Не обижайтесь на прошлое

На прошлой неделе в истории британской музыки произошло заметное возрождение и упадок группы, а именно Oasis. В этот конкретный пятница (30 августа) отмечается 30-летие со дня выхода их знакового альбома "Definitely Maybe", сыгравшего важную роль в формировании целого жанра - брит-поп. С другой стороны, в среду (28 августа) исполнилось 15 лет с тех пор, как гитарист Noel Gallagher покинул группу из-за разногласий со своим братом Liam. По слухам, еще один знаменательный момент может произойти.

Взбудоражив мир социальных сетей, братья Gallagher недавно поделились датой "27 августа 2024 года" и временем "8:00". Поговаривают о возможном крупном объявлении в 9:00 по центральноевропейскому летнему времени (CEST) во вторник. Британские СМИ больше, чем когда-либо, подогревают интерес к предполагаемому воссоединению.

Oasis был известен своим характерным звучанием гитарного поп-рок и динамичным дуэтом братьев Gallagher в качестве фронтменов. Уверенные, иногда вызывающие комментарии, растрепанные волосы, солнцезащитные очки на месте - два блестящих ума, которые идеально сочетались: Noel, талантливый автор текстов, и Liam, узнаваемый вокалист.

В середине 90-х эти парни из Манчестера были самым горячим музыкальным экспортом Англии. Их второй альбом, "(What's The Story) Morning Glory?" в 1995 году вывел их на широкую публику с хитами, такими как "Wonderwall" и "Don't Look Back In Anger". Их rivalry с Blur во время так называемой "Битвы за брит-поп" до сих пор остается предметом споров о том, кто же из них инициировал тренд.

Oasis находится в творческом отпуске с 2009 года

Blur, возглавляемый вокалистом и гитаристом Damon Albarn, до сих пор активен. Oasis, однако, распался из-за ссоры братьев. Это произошло в 2009 году. С тех пор братья остаются в центре внимания, появляясь на футбольном поле Манчестер Сити или публично ссорясь друг с другом или с другими знаменитостями. Поднимать шумиху - их конек.

Распад произошел 15 лет назад, но ходят слухи о возвращении. Небольшой намек дал Liam Gallagher в X, сказав: "Я никогда не любил слово 'БЫВШИЙ'". Фанаты считают, что он имел в виду титул "бывший вокалист Oasis". Действительно ли знаменитая строка "Don't Look Back in Anger" не комментарий к их отношениям? "Сан" сообщает, что они тайно работают над примирением и планируют несколько сюрпризов для друзей и знакомых.

Анонимный источник, цитируемый "Mail on Sunday", заявляет, что Liam (51) и Noel (57) могут возглавить крупнейший британский музыкальный фестиваль, Гластонбери, в 2025 году и дать десять концертов на лондонском стадионе Уэмбли, превзойдя недавний рекорд Тейлор Свифт. При этом "Sunday Times" сообщает, что помимо Уэмбли, несколько концертов могут состояться в парке Хитон, Манчестер, родном городе Oasis.

Музыкальные критики скептически относятся к предстоящему возвращению, с известным немецким музыкальным экспертом Франком Лауфенбергом, выразившим свои опасения в интервью немецкому пресс-агентству: "Мне кажется, Oasis уже сказал все, что мог музыкально. Эта постоянная ссора между братьями Gallagher меня раздражала. Это не имело ничего общего с музыкой. И теперь все вдруг снова в порядке? Очень сомнительно".

Официальных объявлений пока не было. Тем не менее, во время своего выступления на фестивале в Лидсе Liam Gallagher намекнул на ситуацию, сказав: "Это довольно интересно, не так ли? Мы находимся в очень интересной ситуации", - и затем исполнил хит Oasis "Half the World Away", который, по словам "Sunday Mirror", был посвящен его брату. После этого был показан видеоролик с датой.

Ранее Noel уже публично хвалил Лиама, сказав: "Я не могу петь 'Slide Away' и 'Cigarettes & Alcohol' и 'Rock 'N' Roll Star' и все остальное. Noel Gallagher сказал. "Я мог бы, но это не то же самое. Это голос и attitude. Я не имею такого же attitude, как у него". Музыкальные эксперты считают, что, хотя Noel написал многие хиты, именно голос Лиама привлекает толпы. Сольная карьера Ноэля, High Flying Birds, была успешной, но его младший брат продолжает выступать на более крупных площадках, таких как лондонский O2 Arena.

Недавно Лиам выпустил альбом с Джоном Сквайром, бывшим членом Stone Roses. Как всегда, Лиам не стеснялся в выражениях, назвав альбом "лучшим с тех пор, как Битлз выпустили 'Revolver'".

Поговаривают о возвращении ничего нового. Всего несколько месяцев назад фанаты надеялись увидеть выступление группы на стадионе Уэмбли этим летом. Но Лиам Gallagher поставил точку в этих спекуляциях в апреле, написав в Твиттере: "Я никогда не упоминал о воссоединении Oasis, это конец, нам всем нужно двигаться дальше ради нашего же блага".

На данный момент Лиам отправляется в тур по случаю 30-летия "Definitely Maybe" в одиночку. Что будет в 2025 году, покажет время, но с братьями Gallagher, как всегда, "может быть, может и нет".

Несмотря на предыдущие заявления Ноэля о том, что группа распалась, Лайам время от времени намекает, что всё ещё не всё потеряно, например, говоря, что ему не нравится слово "бывший" при упоминании о его времени в Oasis.

