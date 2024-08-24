- Нидерландцы опередили БР Волей в тестовом матче

Волейбольная команда Берлина испытала неожиданное поражение во время подготовки к сезону. Отсутствие ключевых игроков сильно сказалось на немецких волейбольных титанах, что привело к поражению 1:3 (30:28, 23:25, 21:25, 23:25) против команды Бундеслиги Netzhoppers Кёнигс-Вустерхаузен в товарищеском матче. В отличие от этого, волейбольная команда одержала победу со счетом 3:1 всего два дня назад против этого же соперника на арене Хорст-Корбер-Центрум.

Примерно 400 болельщиков посетили Paul-Dinter-Halle в Кёнигс-Вустерхаузене, чтобы увидеть разочаровывающую игру волейбольной команды. Игроки выглядели уставшими, а проблемы с коммуникацией были очевидны на всех позициях. Отсутствие олимпийцев Морица Райхерта, Йоханнеса Тилле и Рувена Шотта, а также отсутствие либеро новичка Кайла Дагостино было заметно.

Впереди у волейбольной команды предстоят новые вызовы в предстоящих товарищеских матчах. В эту среду в Берлин приедут Grizzlys Гизен, финалисты прошлого года. Через неделю команда под руководством Джоэла Бэнкса отправится в Польшу, чтобы сыграть против сильнейшего клуба Warta Завертье.

Поражение волейбольной команды Берлина в Кёнигс-Вустерхаузене резко контрастировало с их недавней победой. Их следующий соперник, Grizzlys Гизен, посетит БР в следующий раз.

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