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НФЛ неожиданно отстранили известного футболиста Тома Брейди.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

НФЛ неожиданно отстранили известного футболиста Тома Брейди.

Бывший звездный квотербек НФЛ Том Брэди переквалифицировался в высокооплачиваемую роль телеаналитика на предстоящий сезон НФЛ, сотрудничая с Fox Sports. Однако амбициозные планы Брэди столкнулись с препятствием, так как лига запретила ему общаться с командами НФЛ. Лига утверждает, что требования Брэди чрезмерны, и возник сложный этичный дилемма.

Этот выдающийся человек провел блистательную карьеру, играя 23 сезона в НФЛ и став самым титулованным квотербеком в истории с семью победами в Супербоуле. Тем не менее, его растущая карьера аналитика висит на волоске.

Национальная футбольная лига решила удерживать важную информацию и ресурсы, такие как доступ к тренировочным площадкам команд и обязательные предматчевые встречи с главными тренерами и ключевыми игроками, от Брэди. Лига уведомила владельцев команд об этих ограничениях на прошлой неделе, вызвав спекуляции о будущем Брэди в качестве аналитика.

Подlying проблема кажется очевидной: Брэди хочет преуспеть в качестве телеаналитика и получить долю в команде НФЛ, Лас-Вегас Рейдерс. Если сделка состоится, Брэди, возможно, будет избегать критики судей из-за своих новых интересов владения, что может создать проблемы в его роли беспристрастного аналитика.

Ограничения представляют собой значительное препятствие

Исполнители и тренеры НФЛ ревностно охраняют свою эксклюзивную информацию и стратегии. Маловероятно, что они поделятся ими с совладельцем соперничающей команды, оставляя Брэди в трудном положении. Ему придется выбирать между своей карьерой телеаналитика или ролью потенциального владельца команды, и второй вариант, возможно, потребует компромиссов.

Оба Брэди и его работодатель, Fox Sports, кажется, раздражены этими ограничениями. Fox Sports подписал 47-летнего теперь уже retired Брэди на выгодный 10-летний контракт на $375 миллионов. Ни Fox Sports, ни Лас-Вегас Рейдерс не были доступны для комментариев по этому сложному вопросу, подтвержденному ESPN.

Однако есть исторический прецедент для навигации консенсуса НФЛ по таким вопросам. В 2017 году Грег Олдсен, все еще будучи под контрактом с Каролина Пэйнтерс, комментировал некоторые игры для Fox. Для игры, задействованной в Миннесота Викинс, Олдсен воздержался от использования внутренней информации из-за предстоящей встречи Пэйнтерс-Викинс. Брэди находится в подобной ситуации, но в гораздо большем масштабе.

Несмотря на 10-летний контракт на $375 миллионов с Fox Sports, американская футбольная легенда Том Брэди сталкивается с препятствиями в своей карьере аналитика из-за своего интереса к потенциальному владению командой НФЛ, Лас-Вегас Рейдерс. Этот интерес может потенциально противоречить его роли беспристрастного аналитика, так как он может колебаться в критике судей, чтобы не навредить своей новой команде.

Кроме того, желание Брэди получить долю в Рейдерс привело к тому, что НФЛ удерживает от него важные ресурсы, такие как доступ к тренировочным площадкам команд и предматчевые встречи с тренерами, что делает выполнение им своих обязанностей аналитика сложным.

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