Newsmax готовится к судебному разбирательству по обвинению в разглашении необоснованных утверждений о результатах выборов 2020 года

Исключая последнюю минуту соглашение, которое является обычным в подобных ситуациях, обе стороны готовятся к судебному разбирательству в Суде штата Делавэр, где ранее был разрешен аналогичный спор между Fox News и Dominion Voting Systems за беспрецедентные $787 миллионов.

Дело Newsmax вращается вокруг тех же вводящих в заблуждение утверждений, которые продвигал бывший президент Дональд Трамп и его республиканские союзники, утверждая, что выборы 2020 года были сфальсифицированы программным обеспечением Smartmatic и другими. Компания, базирующаяся во Флориде, подала в суд на Newsmax и другие консервативные СМИ и фигуры в 2021 году, утверждая, что их репутация пострадала из-за лжи.

Newsmax утверждает о своей невиновности и заявляет, что сообщала о новыхsworth events, защищенных Первой поправкой. В отличие от других консервативных вещателей, Newsmax также транслировала на-air "исправление" в декабре 2020 года, заявляя, что в их новостной редакции не нашли никаких доказательств того, что Smartmatic или Dominion изменили голоса на выборах 2020 года.

"Это дело на жизнь или смерть для Newsmax", - заявил Ховард Купер, адвокат, представляющий про-трумповскую сеть, на слушании до суда на прошлой неделе.

Судья Эрик Дэвис, который также управлял судебным процессом Dominion против Fox News, должен председательствовать на судебном процессе продолжительностью один месяц в Уилмингтоне, Делавэр. Дело Newsmax будет оценивать границы распространения ложных утверждений о выборах 2020 года, и слушания пройдут на заключительном этапе кампании 2024 года.

Дэвис уже постановил, что утверждения Newsmax о подозрениях в фальсификации голосов были явно ложными. Тем не менее, он указал, что жюри должно решить, действовала ли Newsmax с "действительным злом" - юридическим стандартом для доказательства клеветы. Smartmatic придется доказать, что сотрудники Newsmax знали о ложных утверждениях или сознательно игнорировали правду.

"Стандарт действительного зла строг, но это не свободный пропуск", - сказала Кэти Таунсенд, юридический директор Комитета репортеров за свободу прессы. "Этот стандарт предназначен для защиты случайных ошибок и оплошностей, которые неизбежны. Однако этот юридический стандарт не защищает тех, кто сознательно распространяет ложную и клеветническую информацию".

Ранее в этом году Smartmatic урегулировал судебный процесс о клевете против ультраправой кабельной сети One America News на неразглашаемую сумму. Компания также подает в суд на Fox News в Нью-Йорке за клевету, и суд не запланирован до следующего года.

"Грузовики полные" клеветнических сообщений

После того, как основные СМИ - даже Fox News - объявили, что победил демократический кандидат Джо Байден, Трамп и его союзники распространяли ложные утверждения о своей победе.

В дни после поражения Трампа Fox News начала терять зрителей в пользу Newsmax, меньшего кабельного конкурента, управляемого другом Трампа Крисом Раудди и вещающего команду про-трумповых личностей. Ведущие Newsmax игнорировали победу Байдена и предоставляли время Трампу для утверждений о значительной фальсификации голосов.

Компания, занимающаяся технологией голосования, утверждает, что Newsmax опубликовала "грузовики полные" клеветнических сообщений и поддержала ложные утверждения о том, что их программное обеспечение изменило миллионы голосов от Трампа к Байдену. Программное обеспечение Smartmatic использовалось только в округе Лос-Анджелес в 2020 году и не было вовлечено в оспариваемые штаты, где Трамп ложно заявлял, что результаты были сфальсифицированы.

Несколько трансляций, указанные в судебном иске Smartmatic, включают в себя вещание Newsmax клипов дискредитированного про-трумпового адвоката Сидни Пауэлл, продвигающей эти лживые утверждения на Fox News, в том числе одно особенно невероятное утверждение о том, что "президент Трамп выиграл... миллионами голосов, которые были перенаправлены этим программным обеспечением".

"Я верю ей, и я не верю критикам", - сказал ведущий Newsmax Грег Келли после трансляции клипа Пауэлл в своей программе.

Ведущий Newsmax Крис Саледо также поддержал замечания Пауэлл и заявил, что у Smartmatic есть "задняя дверь программное обеспечение" для манипулирования голосами. В другом сегменте он утверждал, что Smartmatic "разработала эти машины для легкой модификации голоса". Коллега Newsmax Джон Бахман предположил, что Пауэлл подвергает сомнению честность Smartmatic "по веской причине".

В своем иске Smartmatic обвиняет Newsmax в том, что они безрассудно приглашали гостей, которые продавали ложь, зная, что она ложная, или, по крайней мере, были очень скептически настроены по этому поводу.

Две недели после выборов 2020 года Бахман interviewed Лизу Харрингтон, тогда старшего пресс-секретаря Республиканского национального комитета, которая ложно заявила, что программное обеспечение Smartmatic "было фактически разработано для кражи выборов".

Документы суда свидетельствуют о том, что Smartmatic планирует вызвать Раудди, Келли, Бахмана и Саледо для дачи свидетельских показаний, заставив их лично присутствовать и отвечать на вопросы под присягой.

Newsmax также представит некоторые доказательства в связи с текущими федеральными обвинениями, которые обвиняют руководителей Smartmatic в даче взятки высокопоставленному филиппинскому официальному лицу в 2016 году для получения контрактов. Smartmatic утверждает о своей невиновности, но это дело привлекло внимание к международным связям компании, в частности, к ее прошлому участию в Венесуэле.

Иск также раскрыл частные разговоры между работниками и лидерами Newsmax после выборов 2020 года.

Неделю спустя после победы Байдена ведущие и продюсеры Newsmax получили меморандум от Раудди, в котором говорилось: "У нас нет доказательств схемы фальсификации голосов, но мы не должны подавлять утверждения, сделанные президентом или его адвокатами, когда они оспаривают результаты выборов".

Как сообщается на недавнем слушании до суда, они продолжали продвигать эту историю 23 раза после этого. "Они знали, что у них нет доказательств", - сказал главный адвокат Smartmatic Эрик Коннолли.

Адвокаты Newsmax заявили, что в меморандуме также говорилось, что сеть признает Байдена в качестве президента, избранного коллегией выборщиков, и призывает к мирной передаче власти.

Документы суда также свидетельствуют о том, что ведущий Newsmax Боб Селлерс сказал продюсеру 9 ноября 2020 года: "Сколько времени мы еще будем притворяться, что есть фальсификация выборов?"

Он затем сказал 11 декабря: "Теперь мы можем атаковать Байдена вместо защиты безумия".

Корреспондент Белого дома Newsmax Эмеральд Робисон был предупрежден в январе 2021 года, что трансляция неподтвержденных, недоказанных утверждений без убедительных доказательств, выдерживающих проверку со стороны обеих сторон, больше не приемлема, согласно внутренним письмам, представленным на недавнем слушании.

Несмотря на решение суда о том, что утверждения Newsmax в эфире о подозрительном фальсификации голосов были ложными, медиа-бизнес все еще сталкивается с судебной битвой, с процессом, запланированным для оценки границ распространения неподтвержденных утверждений о выборах. (Эти два предложения содержат слова 'медиа' и 'бизнес')

В своем иске против Newsmax компания Smartmatic утверждает, что компания сознательно транслировала клеветнические сообщения, продвигающие ложные утверждения о том, что программное обеспечение Smartmatic манипулировало голосами. (Эти два предложения также содержат слова 'медиа' и 'бизнес')

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