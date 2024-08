- Назван следующий летний блокбастер "24".

Название этого года летнего хит-сингла в Германии будет представлено сегодня, в четверг. Эксперты из GfK Entertainment в Баден-Бадене, которые составляют Официальные немецкие чарты, объявят артиста и песню.

В отличие от прошлого, еще не появился очевидный летний хит на музыкальной сцене. С другой стороны, два года назад "Лайла" от DJ Robin & Schürze была объявлена победителем в конце июля.

Что насчет шансов Ширін Давид?

Обычно летний хит - это трек малоизвестного артиста или того, кто еще не добился большого успеха в Германии.

Поэтому, возможно, "Бauch Beine Po" от Ширін Давид не будет объявлен. Однако это правило уже нарушалось, например, в 2021 году с "Bad Habits" от Эда Ширана.

Известные летние хиты включают "Макарену" (1996), "Dragostea din tei" (2004), "I Kissed A Girl" от Кэти Перри (2008), "Wake Me Up" от Авичи (2013) и "Despacito" от Луиса Фонси feat. Daddy Yankee (2017).

Некоторые потенциальные летние хиты этого года на основе их текущей производительности включают "I Like The Way You Kiss Me" от Артемаса. Артемас, британский музыкальный продюсер, стал известен во всем мире благодаря популярности этого электронного трека в TikTok.

Еще один претендент - "Move" от Адама Порта, Стрива, Keinemusik, Орсо и Малачии. Берлинский DJ Адам Порт получил международное признание через свой коллектив Keinemusik. Его электронный трек "Move" предлагает летнее настроение заката, напоминающее Ибицу или фестиваль Burning Man.

Также в борьбе за летний хит 2022 года находится "Педро" от Джаксони, Агатино Ромero и Раффаеллы Карра. Этот танцевальный номер - переосмысление классического италийского диско "Педро" от покойной итальянской певицы Раффаеллы Карра, которая умерла в 2021 году в возрасте 78 лет. "Педро" - один из самых известных хитов Карра, наряду с "A far l’amore comincia tu" (также известной как "Liebelei" на немецком).

Несмотря на отсутствие очевидного летнего хита в этом году, другие малоизвестные артисты, такие как Артемас и берлинский DJ Адам Порт, набирают популярность со своими летними треками. Их песни, такие как "I Like The Way You Kiss Me" и "Move", потенциально могут бросить вызов статусу quo и стать другими выдающимися летними хитами 2022 года.

