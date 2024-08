- Наводнение в Северном Бадене - прогноз на следующий шторм

Ральф Мюллер уже переживал несколько наводнений в районе Хайдельсхайма в Бруксале, даже помогал с помощью лодки от дома к дому. Но он не может вспомнить такой же сильный шторм, как тот, который обрушился на город в среду вечером. "Я никогда не видел ничего подобного". Маленькая река Залльbach быстро затопила улицы. "Мы ничего не могли сделать, просто наблюдали", - говорит он.

В соседнем Гондельсхайме также видна сила воды. Житель Волькер Мартин показывает несколько царапин на стене над гаражной дверью. "У нашего соседа был большой автобус, Спринтер, припаркованный здесь - он скребся и поцарапал всю стену". Другие машины также были унесены по улице. "Это довольно страшно", - говорит Мартин.

Пожарные работают в масштабной операции после сильного шторма. "Пожарные будут весь день откачивать подвалы, подземные переходы и подземные гаражи", - сказал пресс-секретарь Эдгар Гейсслер.

Вода в основном сошла, но в многих домах и на улицах осталось много грязи. Кроме того, еще предстоит удалить многие ветки и кусты, которые были смыты водой вдоль улиц. "Спасательные службы теперь пойдут по улицам по одной и приведут их в порядок", - сообщил представитель. Это не срочные операции.

В некоторых частях Баден-Вюртемберга в среду днем ​​могут быть грозы и отдельные штормы. По данным немецкого метеорологического службы (DWD), возможно появление штормовых гроз с сильным дождем до 25 литров на квадратный метр в час, град и порывы ветра до 80 километров в час.

Ожидается, что район от Обершвабена до Осталб будет особенно затронут. Представитель DWD не исключил отдельные случаи до 40 литров дождя на квадратный метр.

Наблюдайте за уровнем воды

По данным центра прогнозирования наводнений, до поздней ночи четверга возможны сильные подъемы уровня воды в затронутых ручьях и реках из-за местных очень сильных дождей.

В населенных пунктах возможны локальные перегрузки системы канализации и быстрый подъем воды на улицах, в подвалах, подземных переходах и подземных гаражах в отдельных случаях при сильных дождях. Также возможен подъем воды на улицах вне населенных пунктов.

В Гондельсхайме, примерно в 15 километрах к западу от Карлсруэ, травмировался помощник во время транспортировки мешков с песком. Один человек получил ушиб плеча при падении. Представитель пожарной службы сообщил о смытых машинах вечером. "Это полный хаос". Люди сообщали, что застряли в своих машинах в воде, сказал представитель полиции. В Линкенхайм-Хохштеттене молния ударила в чердак многоквартирного дома, вызвав пожар. Пожарная бригада потушила огонь.

Немецкая ассоциация спасателей на воде (DLRG) спасла многих людей из домов и машин. "Сегодня все с мигалками на ходу", - сказал руководитель операции Тимо Имофф.

Необычно большие объемы воды и самый жаркий день года

По данным центра наводнений, река Залльbach достигла пикового уровня более 2,13 метра на дамбе в Бруксале около 2:30 ночи, немного выше отметки 100-летнего наводнения 2,10 метра. Старый город района Хайдельсхайм был затоплен, и в центре Бруксаля также было наводнение, например, в его подземных переходах, согласно пожарной службе. Однако уровень воды начал спадать позже ночью.

Представитель немецкого метеорологического службы (DWD) сообщил, что с 6:00 до 10:00 вечера в районе Бруксаля было зарегистрировано 91 литр осадков на квадратный метр, что является одним из самых высоких показателей, зарегистрированных в Баден-Вюртемберге. Это уже было необычно.

Пreliminary data from the German Weather Service (DWD) showed that the second-highest temperature in Germany on Tuesday was recorded in Waghäusel-Kirrlach in the Karlsruhe district, at 36.3 degrees Celsius. Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rhineland-Palatinate took first place with 36.5 degrees Celsius, making Tuesday the warmest day of the year so far, according to preliminary data.

Процесс уборки в Гондельсхайме обширен, с множеством поврежденных автомобилей и другим имуществом. Кроме автомобилей, некоторые бытовые вещи также были унесены, оставив жителей с существенными потерями.

Несмотря на усилия различных служб экстренной помощи, некоторые жители в соседних районах призывают других внимательно следить за уровнем воды, так как в ближайшие дни прогнозируются дальнейшие штормы и сильные дожди.

