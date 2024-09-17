Наводнение: расслабление в Баварии и оптимизм в Саксонии

Германия, возможно, избежит нынешнего наводнения, так как предупреждения о сильной погоде отменены для Баварии. Однако, Саксония, скорее всего, избежит катастрофы, по словам министра окружающей среды страны. Между тем, продолжают поступать сообщения о кризисах из различных европейских стран, а число погибших растет.

В Саксонии уровни Эльбы все еще растут, но есть хорошие новости для Баварии. Уровень Эльбы в Дрездене приближается к отметке в шесть метров, что вызывает тревогу. Этот пик ожидается между ночью вторника и утром среды. Третья высшая ступень тревоги продолжается на станции Шона у чешской границы.

Тем не менее, четвертая, высшая ступень тревоги не будет достигнута ни на одной из саксонских станций Эльбы. Задержанный пик наводнения ожидается в Шоне и Дрездене со среды, а снижение осадков начнет понижать уровни Эльбы с четверга. Уровни Неiße, Шпрее и Черной Эльстеры в Саксонии уже начали падать.

Министр окружающей среды Вольфрам Гюнтер ожидает, что Саксония избежит существенных повреждений, похвалив стойкость своей страны по сравнению с мрачными картинами смерти и разрушения в Восточной и Юго-Восточной Европе. Однако он предупреждает, что ситуация может потребовать еще несколько недель, чтобы уровень Эльбы опустился ниже первой ступени тревоги, после того как Чехия поэтапно откроет свои плотины.

Наводнение в Мюнхене ожидается к полудню

Германский метеорологический сервис отменил все предупреждения о сильных дождях в Баварии после снижения интенсивности осадков. Однако некоторые реки в Баварии могут пострадать от наводнений до середины недели.

Ранее ночные дожди в понедельник вновь подняли уровни воды в различных местах Баварии, согласно службе наводнений. Третья ступень тревоги была превышена на Дунае в Пассау в полночь. Пик ожидается в течение дня.

Аналогично, уровень воды в Изар в Мюнхене продолжал расти, с пиком, ожидаемым к полудню. Аналогичные условия сохраняются для других рек, таких как Вилс и бассейн реки Инн. Ситуация с наводнением, как сообщает служба наводнений, скоро улучшится.

Эльба и Шпрее превышают уровни наводнения в Бранденбурге

Технические службы экстренной помощи в Бранденбурге (THW) находятся в готовности, так как Одер может выйти из берегов из Польши. С середины недели ожидается постепенный рост уровня воды в Одере, сообщает Себастьян Голд из THW. Хотя ситуация остается неясной, они готовятся ко всем возможным сценариям. К воскресенью, скорее всего, будет активирована четвертая, высшая ступень тревоги на станции Ратцдорф к югу от Франкфурта/Одер, что может затопить даже низменные участки.

На данный момент реки Лаузитцер-Нейсе, Эльба и Шпрее вышли из берегов. Например, на станции Шпрее в Шпремберге активирована первая ступень тревоги. На этой, самой низкой из четырех ступеней тревоги, реки начинают выходить из берегов.

Даже с уменьшением осадков, в пострадавших от наводнений центральных и восточноевропейских регионах нет полной безопасности: в Австрии дополнительные районы в сильно пострадавшей Нижней Австрии были эвакуированы. Пожарные обнаружили пятого погибшего в затопленном доме. В Польше число погибших достигло шести. В целом, от наводнений в Австрии, Чехии, Польше и Румынии погибло 21 человек.

В Нижней Австрии, где большие участки были затоплены из-за непрерывных дождей, между понедельником и вторником ночью были эвакуированы семь сельских общин в Тулнерфельде. На данный момент 26 районов отрезаны от внешнего мира. С пятницы австрийская пожарная служба ответила на 33 000 инцидентов.

Во вторник утром пожарные обнаружили тело 81-летней женщины в затопленном доме в Вурмле, Нижняя Австрия. Два мужчины в возрасте 70 и 80 лет погибли в понедельник, будучи заблокированными поднимающимися водами наводнения. Позже спасательные команды нашли тело мужчины в воде в Кластернеубурге.

Также в Нижней Австрии погиб пожарный в воскресенье. Губернатор Нижней Австрии, Йоханна Микль-Леитнер, заявила, что ослабление дождей принесло "некоторое облегчение". Во многих регионах уровни воды "к счастью" начали спадать. Однако оценка ущерба "еще не окончательна".

Угроза оползней

Метеорологи в Австрии прогнозируют лишь редкие дожди в ближайшие дни. Однако они предупреждают об угрозе оползней, так как вода от наводнения может вызвать движение земляных и скальных образований, и даже целые склоны гор могут сместиться. Опасность еще не миновала в Польше, Чехии и Румынии.

В Польше власти сообщили об еще двух смертельных случаях во вторник, увеличив число погибших до шести, предположительно утонувших. В Румынии число погибших достигло семи.

В Чехии, где подтверждено три смертельных случая, без электричества остаются более 60 000 домохозяйств, в основном на северо-востоке страны. В понедельник вечером было эвакуировано 500 человек из-за наводнений. В Румынии подтверждено семь смертельных случаев.

Частота и сила дождевых событий связываются с глобальным потеплением. Отчет многонациональной исследовательской группы ClimaMeter показывает, что сильные дожди, которые испытывает Центральная и Восточная Европа, в основном являются результатом антропогенного изменения климата. Эти экстремальные дождевые события стали на 20% более интенсивными по сравнению с последними годами прошлого века.

После отмены предупреждений о сильной погоде в Баварии предупреждения о наводнениях сохраняются для некоторых рек до середины недели. Несмотря на это, уровень Эльбы в Дрездене приближается к отметке в шесть метров, вызывая беспокойство в городе.

В то же время, западная Польша сталкивается с последствиями оползней, с сообщениями о дополнительных смертельных случаях, добавляя к числу жертв в пострадавших от наводнений регионах Центральной и Восточной Европы.

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