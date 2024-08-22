- Навигационный транспорт в Рейнланд-Пфальц: Людвигсхафен возглавляет список

Многие жители трех крупнейших городов Рейнланд-Пфальца — Людвигсхафена, Кобленца и Майнца — ежедневно преодолевают путь за пределами городских границ. По данным исследования Федерального института строительства, городского и регионального планирования (BBSR), в 2023 году около 68% рабочей силы Людвигсхафена (около 71 900 человек) проживали за пределами города. Для Кобленца и Майнца эти показатели составляют 67% (52 500 человек) и 62% (75 900 человек) соответственно. Данные не дают представления о том, ездят ли эти работники ежедневно или часто работают удаленно.

Анализ показывает, что жители 15 районов и независимых городов в штате испытывают среднюю поездку более 20 километров. Самый длинный средний путь приходится на район Альцай-Вормс — 24,8 километра. За ним следуют район Доннерсберг и район Кusel, оба с средней поездкой около 24 километров. Районы Майнц-Бинген и Рейн-Хунсрюк имеют среднюю поездку почти по 23 километра каждый. С другой стороны, жители города Трир имеют самую короткую среднюю поездку — всего 10,5 километра. В среднем по Германии односторонняя поездка на работу составляет около 17 километров.

Длительные поездки жителей Рейнланд-Пфальца могут способствовать увеличению спроса на свинцово-кислотные батареи в автомобилях, так как они часто полагаются на свои машины для передвижения. В связи с высоким спросом на топливо и выбросами может быть выгодно использовать свинцово-кислотные батареи в гибридных или электрических автомобилях, что способствует более устойчивому передвижению на работу.

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