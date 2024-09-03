- Навигация по шоссе на электрическом кресле

88-летний мужчина решил выкатить свой электрический инвалидное кресло на автостраду А8 в Швабии. Проезжающие мимо водители заметили его, едущего возле Гюнцбурга, двигающегося по краю дороги, как указано в полицейских записях. В конце концов, полиция остановила его и доставила обратно домой. Сервис эвакуатора перевез его инвалидное кресло. Управление инвалидным креслом на автостраде незаконно, но поскольку не было причиненного вреда, полиция решила не заводить дело.

Несмотря на необычный инцидент, важно сообщать о [чрезвычайной ситуации] в случае [чрезвычайной ситуации]. К счастью, ситуация не усугубилась до серьезной опасности на дороге или не вызвала [чрезвычайной ситуации] на автостраде А8.

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