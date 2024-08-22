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Навигация по дикой местности RTL: еще один шаг в сторону стратегии ограничения женщин

На летнем лагере RTL Торстен Легат выступает в поддержку прав женщин. Возможно, произошла ошибка в коммуникации? Тем временем Винфрид Глатцедер делится историями о своем первом интимном опыте. Ошеломляюще, это произошло в кладовке с метлами?

 and  Elizabeth Wells
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- Навигация по дикой местности RTL: еще один шаг в сторону стратегии ограничения женщин

Ханка Раквиц добровольно покинула летний лагерь RTL. "Я хочу нажать на тормоза в нужный момент", - заявила звезда реалити-шоу ("аренда, покупка, жизнь") в видимо уставшем состоянии во время срединного эпизода "Я звезда - Дуэль легенд джунглей" на RTL+.

"Я могла бы остаться, но это обошлось бы мне слишком дорого". Перед уходом Раквиц имела разногласия с моделями Эленой Мирас и Сара Кнаппик, среди других. В конце концов, она произнесла фразу "Я звезда - Уберите меня отсюда!", которая сигнализировала о ее уходе.

"Я не женщина, но у меня есть женщина дома"

Воздух в Южно-Африканском джунгле стал намного напряженнее на седьмой день. Кадер Лотт описал это следующим образом: "У нас есть четыре, пять проблем одновременно: бессонница, ограниченная еда, вызовы. И затем споры между нами. И это самое плохое". Большинство обитателей лагеря теперь сосредоточили свою агрессию на актрисе Гюлье Сьелль. Последней каплей стал спор между Сьелль и Лоттом о том, как использовать редкий туалетную бумагу в джунглях.

Спор скоро накалился. Лотт использовал некоторое количество туалетной бумаги для деликатного disposal личных гигиенических принадлежностей. В истории RTL, вероятно, никогда не было такого длительного спора о преимуществах и недостатках тампонов, как в начале этого эпизода. Бывший футболист Торстен Легат начал свою речь с решительных слов: "Я не женщина, но у меня есть женщина дома", но затем ему пришлось много объяснять. В конце концов, звезда реалити-шоу Джиджи Бирофио взяла на себя роль главного защитника женщин: "У меня нет влагалища, но у вас есть все права использовать столько туалетной бумаги, сколько вам нужно".

"Я бы выключил свой телевизор"

Бирофио отпраздновал свой 25-й день рождения в лагере - и был немного разочарован. Он получил только обычные сигареты и не получил желаемой романтики в джунглях в качестве подарка. Тем не менее, он был очень успешен в гонке в джунглях, правила которой слишком сложны, чтобы объяснять здесь. С Легатом и Лоттом он выиграл восемь из одиннадцати возможных звезд. Бирофио приписал это своей "интеллектуальности".

Тем временем над Гюлье Сьелль в лагере сгущались тучи об ее изгнании. Актриса в основном сохраняла позитивный настрой и улыбалась постоянной критике вокруг себя.only occasionally did tears appear.

"Редко бывало так сложно для меня в шоу, как здесь", - призналась Сьелль. Она не сдастся. Ее совет зрителям, столкнувшимся с такой враждебностью в лагере, напоминал бывшего телепедагога Петра Люстига: "На этом этапе я бы выключила свой телевизор".

"Романы в кладовке" в 20 лет

По крайней мере, Сьелль смогла заставить актера Винфрида Глатцера сделать самые интригующие заявления дня во всем лагере. Как было его первое время? Актор сухо: "Это было свидание в кладовке. Так родился мой первый ребенок". Сьелль, удивленная: "Вы имели ребенка в первый раз?" Глатцер, мечтательно: "И я не хотел". Ему было 20 лет в то время. И он добавляет эмоционально: "Меня никогда не спрашивали об этом. Вы первые, кто так смело".

"Я скучаю по просмотру моих любимых шоу дома". После того, как вы услышали о уходе Ханки Раквиц из летнего лагеря джунглей, вы можете почувствовать себя скучающим по комфорту своей гостиной и своему надежному телевизору.

"Я больше не фанат реалити-шоу". После интенсивных споров и длительных дискуссий о использовании туалетной бумаги в лагере джунглей, вы можете почувствовать себя теряющим интерес к реалити-шоу, таким как "Я звезда - Дуэль легенд джунглей".

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