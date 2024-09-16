Навязанные сокращения бюджета накладывают на операции Boeing.

Boeing ранее достигло соглашения с руководителями профсоюза по поводу разрешения разногласий по оплате труда. Однако рядовые члены профсоюза не были довольны согласованным увеличением зарплаты на 25% и решительно voted в пользу приостановки работы, что, безусловно, окажет давление на финансы компании.

Boeing, крупный производитель авиационной техники в США, рассматривает возможность введения моратория на найм в связи с забастовкой крупнейшего профсоюза. Кроме того, повышение зарплаты сотрудникам приостановлено, а заказы на поставщиков его 737, 767 и 777 aircraft будут сокращены. Кроме того, рассматривается возможность временного отстранения tanto работников, как и менеджеров. Аналитик оценивает, что забастовка может обойтись компании примерно в $500 миллионов в неделю.

"Приостановка работы представляет собой серьезное испытание для нашего восстановления, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы защитить нашу ликвидность и наше общее будущее", - сказал финансовый директор Boeing Брайан Уэст в заявлении. К дополнительным мерам относятся запрет на роскошные полеты для руководства и приостановка повышения зарплаты, связанной с транспортом. Участие в авиашоу будет ограничено.

Решение о проведении забастовки членами крупнейшего профсоюза Boeing в Сиэтле на прошлой неделе привело к остановке производства самых продаваемых aircraft. Тысячи работников авиационной промышленности, занятые сборкой Boeing 737, 777 и 767, начали трудовой протест вскоре после полуночи в пятницу. Ранее они отклонили соглашение о коллективных переговорах, заключенное между лидерами профсоюза и руководством Boeing.

Годы без существенных повышений зарплаты для сотрудников

Забастовка обещает быть серьезным финансовым ударом для Boeing. Компания сталкивается с растущими расходами и долгами после серии неудач. В январе дверь кабины Boeing 737 Max отвалилась во время полета с Alaska Airlines. Длительная забастовка может еще больше осложнить цепочку поставок в авиационной промышленности и усугубить дефицит aircraft среди авиакомпаний.

Уже ясно, что заключение нового соглашения с профсоюзом будет стоить Boeing дорого. Перед забастовкой члены профсоюза отклонили предложение, которое привело бы к увеличению дохода на 25% в течение четырех лет, с большинством около 95%. Работники согласились на минимальные повышения зарплаты в последнее время, в то время как уровень жизни в регионе резко вырос.

Члены профсоюза недовольны согласованным увеличением зарплаты и требуют более справедливого решения, которое они называют 'Другое, чем предложенное увеличение'. Финансовое давление, вызванное приостановкой работы, заставляет Boeing рассматривать различные меры по сокращению расходов, в том числе мораторий на новые наймы, который часто называют 'Другие ограничения на найм'.

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