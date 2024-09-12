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Национальные проблемы с операциями по кредитной карте в Германии в результате сбоев в ИТ-системе.

 and  Grigoriy Williams
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Национальные проблемы с операциями по кредитной карте в Германии в результате сбоев в ИТ-системе.

Похоже, что клиенты нескольких банков испытывают трудности при использовании своих дебетовых и кредитных карт для оплат. Эта проблема, по-видимому, связана с технической неполадкой у поставщика ИТ-услуг и затрагивает различные виды транзакций, в том числе кредитные, дебетовые и даже транзакции с помощью girokart, согласно Комитету по банковской промышленности Германии. Этот вопрос может затронуть наличные транзакции в супермаркетах и снятие наличных в банкоматах. Стоит отметить, что эта проблема не ограничивается определенными банками.

Однако снятие наличных в банкоматах с помощью girokart работает нормально. В некоторых случаях возможно проведение платежей по прямому дебету. Кроме того, использование карт за пределами страны также затронуто.

Федеральное управление информационной безопасности (BSI) подтвердило возникшие сложности с оплатой картами в нескольких финансовых учреждениях. Они находятся в контакте с заинтересованными сторонами и соответствующими органами.

Отсутствуют признаки кибератаки

На основе имеющейся информации источник сбоя, похоже, связан с проблемами у поставщика ИТ-услуг и ассоциированных поставщиков. Комитет по банковской промышленности Германии, операторы и поставщики платежных систем в настоящее время расследуют ситуацию, чтобы установить причину и масштаб проблемы. Все вовлеченные стороны усердно работают над устранением проблемы. На данный момент нет признаков кибератаки.

Комитет по банковской промышленности Германии призывает к быстрому устранению этой проблемы со стороны заинтересованного поставщика услуг. Проблемный поставщик услуг — First Data, компания, принадлежащая американскому конгломерату Fiserv. Они сообщили о технической проблеме с некоторыми процессинговыми службами и работают круглосуточно, чтобы устранить ее, обещая как можно скорее уведомить своих клиентов.

Несмотря на техническую неполадку, затрагивающую различные виды транзакций, такие как платежи кредитными и дебетовыми картами, стоит отметить, что некоторые платежи по прямому дебету все еще возможны. Кроме того, эта проблема распространяется на использование карт за пределами страны, затрагивая пользователей по всему миру.

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