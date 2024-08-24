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Национальные правоохранительные органы после инцидента в Солингене

После кровавого ножевого нападения в Солінгені, в результате которого погибли трое и получили ранения многие, преступник все еще на свободе. Стражи порядка активно разыскивают подозреваемого.

 and  Alex Stellmacher
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- Национальные правоохранительные органы после инцидента в Солингене

После смертельного ножевого инцидента в Солінгені, правоохранительные органы ведут активные мероприятия по всей Северному Рейну-Вестфалії и всей стране. Во время пресс-конференции в Вuppertale в субботу об этом сообщил полицейский chief Дюссельдорфа Торстен Флейсс, используя выражения "обширное расследование и тактические мероприятия". Федеральные власти также принимают участие в этих усилиях. В пятницу вечером во время городского праздника в Солінгені трагически погибли три человека в результате ножевого инцидента. Личность нападавшего пока не установлена.

Расследование ножевого инцидента в Солінгені включает в себя "обширное расследование" всех возможных следственных линий, не только в Северном Рейне-Вестфалії, но и другими федеральными властями. Несмотря на использование "других" ресурсов, личность нападавшего остается неопределенной.

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