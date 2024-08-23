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Национальный военный парк Геттисбург подвергается разрушительным актам преднамеренного искажения

На национальном военном парке Геттисберг в Пенсильвании, где произошла знаменательная схватка во время Гражданской войны в США, были выбиты на камне определенные имена и эмблемы.

 and  Carmen Simpson
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Национальный парк Геттисбург был местом решающего сражения во время Американской гражданской войны...
Национальный парк Геттисбург был местом решающего сражения во время Американской гражданской войны в июле 1863 года

Национальный военный парк Геттисбург подвергается разрушительным актам преднамеренного искажения

Пост от Службы национальных парков 21 августа показал, что, скорее всего, несколько человек повредили смотровую башню военного ведомства и большой камень поблизости за несколько дней, используя баллончики с краской и вырезая надписи.

"Было грустно узнать об этих инцидентах, которые произошли так близко друг к другу", - прокомментировала супервайзер паркаKristina Heister. "Мы беспокоились, что надписи на камне могут сохраниться для будущих поколений".

К счастью, сотрудники парка смогли удалить все следы вандализма.

Фотография камня, опубликованная на социальных сетях Геттисбургского поля битвы, показала, что на нем были вырезаны имена Джейси и Мэдди, сердце и дата 9/13/20, а также другие надписи.

Heister поблагодарила работников, которые убрали беспорядок, и посетителей, которые сообщили о повреждениях.

Она также отметила, что хотя вандализм не привел к длительному разрушению, Служба национальных парков все еще заинтересована в идентификации виновных.

"Мы не можем сделать это одни", - подчеркнула Heister. "Дезертирство бесценных исторических объектов и памятников, принадлежащих всем американцам, должно волновать всех. Мы все несем ответственность за защиту и сохранение этого уникального места, и каждый играет роль хранителя наследия, истории и ресурсов Геттисбурга во время своего визита".

Вандализм в национальных парках США не является редкостью, как и привлечение общественности для поимки виновных.

В 2020 году канадский мужчина, который пометил "Стив и Лэйси" на камнях и исторических сооружениях в Калифорнийской пустыне национального леса Джошуа, признался в вине и извинился после того, как друг заметил граффити в социальных сетях.

Недавно ranger в Гранд-Каньоне, который является вторым по посещаемости национальным парком в США, выступил с жестким предупреждением против крепления "замков любви" к сооружениям в аризонском парке.

Эти замки не только обременяют сооружения, но и когда люди выбрасывают ключи в водоемы, это приводит к заболеванию и иногда требует хирургического вмешательства у находящихся под угрозой исчезновения калифорнийских кондоров, которые живут в парке и притягиваются к блестящим объектам.

Многие люди считают "замки любви" символом любви, но Служба национальных парков считает их граффити и мусором.

"Любовь может быть сильной, но наши болторезы сильнее", - заявило Гранд-Каньон в Facebook.

Новости о вандализме на Геттисбургском поле битвы вызвали опасения по поводу воздействия подобных действий на исторические артефакты для будущих поколений. Путешественники, посещающие национальные парки, должны быть осведомлены о последствиях порчи исторических памятников, как это произошло с канадским мужчиной в национальном лесу Джошуа.

Вандализм в национальном лесу Джошуа привел к тому, что канадский мужчина признался в вине и извинился за помещение "Стив и Лэйси" на камнях и исторических сооружениях, подчеркивая необходимость уважать и сохранять исторические места для блага всех.

Национальном парке Геттисберга были высечены на камне различные опознавательные знаки, в том числе имена и эмблемы.

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