Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выпустил немедленное предупреждение по безопасности для некоторых моделей Boeing 737, включая 737 MAX.

Автономное расследовательское ведомство выпустило предупреждение о потенциальной проблеме с актуатором, связанным с рулем у некоторых самолетов 737 NG и 737 MAX. Это предупреждение последовало после расследования NTSB инцидента в феврале, связанного с Boeing 737 MAX 8 авиакомпании United Airlines, когда пилоты сообщили, что педали руля застряли в нейтральном положении во время посадки.

По данным NTSB, руководство Boeing по управлению 737 рекомендует пилотам, столкнувшимся с заклинившим или ограниченным рулем, приложить "максимальное усилие" обоими пилотами, включая "пересиливание заклинившей или ограниченной системы".

NTSB выражает озабоченность тем, что применение такой силы во время посадки или взлета может привести к чрезмерному вводу педали руля, что может вызвать нежелательное, существенное и неожиданное отклонение руля. Это может потенциально привести к непреднамеренной потере контроля или съезду с полосы.

NTSB предлагает Boeing рассмотреть альтернативное решение и уведомить пилотов об этой проблеме.

В ответ ФАА заявляет, что пристально следит за ситуацией и в пятницу соберет экспертную комиссию для оценки необходимых корректирующих мер на основе предварительных рекомендаций NTSB. CNN связалась с Boeing для получения комментариев.

ФАА сообщает, что только авиакомпания United Airlines использует соответствующие компоненты в США, и эти компоненты больше не используются.

Эта история все еще разрабатывается и будет обновляться.

Предупреждение, выданное автономным расследовательским ведомством, может отрицательно сказаться на бизнес-операциях заинтересованных авиакомпаний из-за потенциальных задержек рейсов. В свете этой проблемы Boeing, возможно, придется пересмотреть свои руководства по управлению 737, чтобы предложить пилотам более безопасные альтернативные решения.

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