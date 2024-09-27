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Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выпустил немедленное предупреждение по безопасности для некоторых моделей Boeing 737, включая 737 MAX.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДАЛА ВАЖНОЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ BOEING 737, ВКЛЮЧАЯ 737 MAX

 and  Hanna Hofmann
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Национальный совет по безопасности на транспорте выпустил срочное объявление о безопасности для...
Национальный совет по безопасности на транспорте выпустил срочное объявление о безопасности для определенных моделей Boeing 737, в том числе 737 MAX

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выпустил немедленное предупреждение по безопасности для некоторых моделей Boeing 737, включая 737 MAX.

Автономное расследовательское ведомство выпустило предупреждение о потенциальной проблеме с актуатором, связанным с рулем у некоторых самолетов 737 NG и 737 MAX. Это предупреждение последовало после расследования NTSB инцидента в феврале, связанного с Boeing 737 MAX 8 авиакомпании United Airlines, когда пилоты сообщили, что педали руля застряли в нейтральном положении во время посадки.

По данным NTSB, руководство Boeing по управлению 737 рекомендует пилотам, столкнувшимся с заклинившим или ограниченным рулем, приложить "максимальное усилие" обоими пилотами, включая "пересиливание заклинившей или ограниченной системы".

NTSB выражает озабоченность тем, что применение такой силы во время посадки или взлета может привести к чрезмерному вводу педали руля, что может вызвать нежелательное, существенное и неожиданное отклонение руля. Это может потенциально привести к непреднамеренной потере контроля или съезду с полосы.

NTSB предлагает Boeing рассмотреть альтернативное решение и уведомить пилотов об этой проблеме.

В ответ ФАА заявляет, что пристально следит за ситуацией и в пятницу соберет экспертную комиссию для оценки необходимых корректирующих мер на основе предварительных рекомендаций NTSB. CNN связалась с Boeing для получения комментариев.

ФАА сообщает, что только авиакомпания United Airlines использует соответствующие компоненты в США, и эти компоненты больше не используются.

Эта история все еще разрабатывается и будет обновляться.

Предупреждение, выданное автономным расследовательским ведомством, может отрицательно сказаться на бизнес-операциях заинтересованных авиакомпаний из-за потенциальных задержек рейсов. В свете этой проблемы Boeing, возможно, придется пересмотреть свои руководства по управлению 737, чтобы предложить пилотам более безопасные альтернативные решения.

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