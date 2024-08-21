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Федеральные земли ГерманииНовостиСоединенные Штаты Америки

Национальная администрация восстанавливает произведения искусства нацистского периода, созданные Карлом Блехеном.

В девятнадцатом веке художник Карл Блехен заслужил значительное признание. Гитлер планировал выставить его в 'Музее фюрера'. Carpenter, изначально похищенный в нацистский период, вернулся к законному владельцу.

 and  Vladimir Milov
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Банк данных 'Потерянное искусство' содержит глобальные публикации отчетов о розыске и возвращении...
Банк данных 'Потерянное искусство' содержит глобальные публикации отчетов о розыске и возвращении произведений искусства, украденных нацистами.

- Национальная администрация восстанавливает произведения искусства нацистского периода, созданные Карлом Блехеном.

Картина немецкого художника Карла Блехена, "Муленская долина близ Амальфи", конфискованная нацистами во время их грабительского рейда, возвращена законным владельцам. Об этом объявило Федеральное управление искусства. Картина ранее принадлежала Эдгару Мору (1912-1994), племяннику двух еврейских братьев, Артура и Евгена Голдшмидтов, чья коллекция искусства была разграблена нацистами в Берлине.

После погромов ноября 1938 года братья трагически покончили с собой. Их еврейский племянник и наследник, Эдгар Мор, бежал в Соединенные Штаты через Йоханнесбург. Коллекция искусства осталась в их берлинской квартире, которая была позже обыскана гестапо в июле 1942 года.

"Муленская долина близ Амальфи" была предназначена для музея "Фюрер" Гитлера.

Родившийся в Котбусе и умерший в Берлине Карл Блехен (1798-1840) был выдающимся немецким пейзажистом 19 века, часто сравниваемым с Каспаром Давидом Фридрихом. В последний раз "Муленская долина близ Амальфи" выставлялась на выставке, взятая в аренду у немецкого федерального правительства Фондом "Фюрст-Пюклер-Мuseum – Park and Castle Branitz" в Котбусе.

Гитлер планировал выставлять эту работу, а также другие, в своем предложенном "Музее Фюрера" после ВОВ. Считается, что она была взята из "Фюрербау" в 1945 году, согласно заявлению Федерального управления искусства. В конечном итоге, она попала в распоряжение немецкого федерального правительства через Мюнхенскую криминальную полицию.

Возвращение произошло в результате исследований, проведенных Федеральным управлением искусства и "проектом OFP" в Бранденбургском государственном архиве, финансируемом министром культуры по делам государств Claudia Roth. Этот проект исследует файлы Oberfinanzpräsident (OFP), финансового органа, который эксплуатировал активы лиц, преследуемых как евреев или "врагов государства" во время нацистского режима.

Коллекция искусства Голдшмидтов, в том числе "Муленская долина близ Амальфи", стала мишенью нацистов из-за их еврейского происхождения. После бегства Эдгара Мора в Соединенные Штаты Америки картина была выставлена в предложенном "Музее Фюрера" в видении Гитлера.

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