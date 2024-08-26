Не доверяй предателю: Будь осторожен всегда! - Наступающий сезон намечен на октябрь

В настоящий момент Соня Цетлоу (56) и её со-ведущий Ян Кёппен (41) представлены в программе "Я — звезда: Битва за выживание в джунглях", и готовится новый формат. Скоро она снова столкнется с множеством знаменитостей. RTL сообщает, что специальный выпуск "Хэллоуин" реалити-шоу "Враги среди нас — не доверяй никому!" выйдет на их стриминговом сервисе RTL+ начиная с 10 октября.

Будущий сезон шоу будет доступен исключительно на стриминговом сервисе RTL+, как сообщает вещатель. В настоящее время нет планов на традиционную телевизионную трансляцию.

Тайные знаменитости и сокровище

В последнем эпизоде летнего лагеря джунглей ведущие намекнули на возможное направление шоу. "Три женщины действуют под прикрытием ночи, чтобы выгнать других участников, а в качестве награды — сокровище [...]", задумчиво произнесла Цетлоу. "Это кажется знакомым, но я не могу вспомнить, где я это слышала". Пока остается загадкой, намекает ли она на то, что три знаменитые женщины станут предателями в новом сезоне.

По словам вещателя, Цетлоу вновь пригласит "элитную группу знаменитостей" для будущих эпизодов. Имена этих звезд пока не раскрываются. Участники, которые боролись за 50 000 евро в первом сезоне в прошлом году, снова соберутся в замке. Однако трое из них, неведомые остальным, являются предателями. Их миссия — устранить конкурентов, пока они сами пытаются завладеть сокровищем. Остальные участники пытаются разоблачить коварных игроков.

В отличие от знаменитостей, зрители знают identities of the traitors с самого начала.

В новом сезоне зрители смогут исключительно посмотреть "Враги среди нас — не доверяй никому!" на стриминговом сервисе RTL+, продолжая традицию исключительно стриминговых релизов. Интересно, что несмотря на изменение формата вещания, Соня Цетлоу, похоже, черпает вдохновение из классических телеигр для нового сезона.

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